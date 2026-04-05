La lancha OXXO de Tecolutla, Veracruz, se viraliza en redes sociales

En cada colonia, al menos en la inmensa mayoría de las esquinas, no puede faltar un OXXO. El emblema comercial de FEMSA podría considerarse como parte de la cultura mexicana, ya que sus colores rojos, amarillos y blancos son reconocibles para cada mexicano que viva en el territorio.

Desde su fundación en 1978, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la franquicia de OXXO se ha extendido por todo México. Para el 2026, hay un aproximado de 22,000 tiendas abiertas y en funcionamiento. La tienda de conveniencia, incluso, cruzó las fronteras y se instalaron sucursales en países de Sudamérica, como Colombia, Brasil, Chile y Perú.

Pero los límites de las tiendas OXXO ya no son las ciudades, sino que los horizontes se han extendido hasta espacios de agua. En redes sociales, se viralizó un metraje donde muestra que en la comunidad de Tecolutla, Veracruz, una lancha navega con tripulantes que llevan uniformes reconocibles.

La lancha OXXO, al igual que las demás sucursales, se concentra en vender sus productos, pero en vez de esperar a los clientes, se mueve en dirección a las otras embarcaciones para ofrecer sus servicios.