La lancha OXXO de Tecolutla, Veracruz, se viraliza en redes sociales

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México
/ 5 abril 2026
    La lancha OXXO de Tecolutla, Veracruz, se viraliza en redes sociales
    OXXO lancha de Tecolutla, Veracruz Vanguardia

Existen aproximadamente 22,000 sucursales de OXXO en México y al menos dos no se limitan a la tierra

En cada colonia, al menos en la inmensa mayoría de las esquinas, no puede faltar un OXXO. El emblema comercial de FEMSA podría considerarse como parte de la cultura mexicana, ya que sus colores rojos, amarillos y blancos son reconocibles para cada mexicano que viva en el territorio.

Desde su fundación en 1978, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la franquicia de OXXO se ha extendido por todo México. Para el 2026, hay un aproximado de 22,000 tiendas abiertas y en funcionamiento. La tienda de conveniencia, incluso, cruzó las fronteras y se instalaron sucursales en países de Sudamérica, como Colombia, Brasil, Chile y Perú.

Pero los límites de las tiendas OXXO ya no son las ciudades, sino que los horizontes se han extendido hasta espacios de agua. En redes sociales, se viralizó un metraje donde muestra que en la comunidad de Tecolutla, Veracruz, una lancha navega con tripulantes que llevan uniformes reconocibles.

La lancha OXXO, al igual que las demás sucursales, se concentra en vender sus productos, pero en vez de esperar a los clientes, se mueve en dirección a las otras embarcaciones para ofrecer sus servicios.

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La versión marítima de esta sucursal es relativamente nueva, pero el concepto del OXXO sobre agua no es del todo original. En Mérida, Yucatán, en la ubicación de Las Olas, destaca también un OXXO cuya estructura simula la de un muelle, ya que los clientes pueden arribar desde el agua y, así como uno estaciona su automóvil, la gente puede atracar su lancha.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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