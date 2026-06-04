Sultanes vs Saraperos: lluvia suspende el tercer juego de la serie en Saltillo

La lluvia impidió que se completara el tercer y último encuentro de la serie entre Saraperos de Saltillo y Sultanes de Monterrey la noche de este jueves en el Estadio Francisco I. Madero. Cuando transcurría el juego y Saltillo mantenía ventaja de 5 carreras a 1, las condiciones climatológicas obligaron a detener las acciones a las 20:17 horas, activándose el protocolo establecido por la Liga Mexicana de Beisbol para este tipo de situaciones.

A través de sus redes sociales, la organización de Saraperos informó que el partido quedaba en pausa de manera momentánea debido a la lluvia, iniciando un procedimiento de evaluación del terreno de juego compuesto por tres bloques de 30 minutos, periodo durante el cual se analizaría si existían condiciones para reanudar el encuentro.

La lluvia persistió sobre la capital coahuilense y los esfuerzos por mantener el terreno en condiciones de juego no fueron suficientes. Tras las revisiones correspondientes, se determinó que no era posible continuar con el compromiso, por lo que horas más tarde se anunció oficialmente la cancelación del encuentro. Al momento de la suspensión, la novena saltillense se encontraba en posición favorable con ventaja de cuatro carreras sobre los regiomontanos, en busca de evitar la barrida en casa y cerrar la serie con un resultado positivo ante uno de los equipos protagonistas de la Zona Norte.

La cancelación dejó inconcluso el tercer capítulo de una serie que había sido favorable para Monterrey, luego de que los Sultanes aseguraran los dos primeros encuentros disputados en el Francisco I. Madero. De esta manera, el conjunto regio se queda con la serie, mientras que Saraperos ve interrumpido un intento de reacción que mostraba señales alentadoras antes de la suspensión definitiva. La Liga Mexicana de Beisbol y ambos clubes deberán informar en los próximos días el estatus oficial del encuentro y si será necesario reprogramarlo, de acuerdo con el calendario y los criterios establecidos por el circuito.

Para Saraperos, la lluvia puso fin anticipadamente a una noche en la que la ofensiva había respondido y el equipo mantenía el control del marcador. Sin embargo, las condiciones meteorológicas terminaron por convertirse en el factor decisivo de una jornada que no pudo llegar a su conclusión sobre el diamante. De acuerdo con la programación de la Liga Mexicana de Beisbol, Saraperos y Sultanes volverán a encontrarse del 21 al 23 de julio en Monterrey. En esa serie se disputará el encuentro suspendido este jueves en Saltillo, el cual quedó detenido con ventaja de 5-1 para la Nave Verde antes de que la lluvia obligara a cancelar las acciones. El partido se reanudará desde el punto exacto en que fue suspendido, conforme a los reglamentos de la LMB.

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