‘La libertad de prensa siempre está en riesgo’ Carlos Arredondo liderará Alianza de Medios MX

Las tareas y acciones a realizar al frente de la Alianza no son sencillas, aunque en esta entrevista, Arredondo Sibaja comparte su sentir respecto a ellas.

Recientemente, Carlos Arredondo Sibaja fue nombrado como presidente de la Alianza de Medios MX , que se define como una asociación civil sin fines de lucro, independiente y apartidista, integrada por representantes de medios de comunicación mexicanos.

El periodismo y los medios de comunicación en general enfrentan importantes retos, particularmente en su modelo de negocio, la inmediatez de la información y las latentes amenazas de censura.

Muy entusiasmado. Es un auténtico desafío encabezar una organización que debe, sobre todo, ofrecer respuestas y apoyo eficaz a sus agremiados, en un contexto que cambia de forma vertiginosa y afecta de múltiples formas a la industria. La capacidad de adaptación es la ventaja competitiva más importante que podemos tener en esta época. Me gustan los desafíos y haré todo lo que esté en mis capacidades para estar a la altura de este.

La libertad de prensa y de acceso a la información son ejes fundamentales de una sociedad democrática , por lo que su permanencia y su seguridad son vitales en la vida pública de cualquier sociedad.

¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENES RESPECTO A TU PRESIDENCIA?

Espero contribuir a la consolidación de la Alianza y que ello se traduzca en la incorporación de un número importante de nuevos miembros, sobre todo de las entidades federativas.

Adicionalmente, espero que la Alianza fortalezca sus vínculos con las demás organizaciones de la industria, en el continente y el mundo, para impulsar acciones que le permitan al ecosistema de medios hacer frente con mejores posibilidades de éxito al enorme reto que implica la migración al mundo digital.

¿QUÉ ESPERAS LOGRAR?

Por encima de todo, que la Alianza sea percibida, por quienes integramos el ecosistema mexicano de medios, como el mecanismo idóneo para enfrentar juntos los retos del presente y desarrollar las capacidades colectivas para reaccionar con eficacia ante los que vendrán.

¿CUÁLES CREES QUE SON LOS PRINCIPALES RETOS QUE ENFRENTA EL PERIODISMO EN MÉXICO EN ESTOS TIEMPOS?

“La libertad de prensa y la libertad de expresión son dos derechos de las sociedades democráticas que siempre están en riesgo y que siempre se tienen que proteger. Es muy tentador pensar en épocas de calma o de paz que los derechos están a salvo y que es posible ejercerlos de manera completa, absoluta, pero eso prácticamente nunca es verdad. Siempre hay pulsiones, tentaciones, grupos de interés que están interesados en que no podamos ejercer nuestros derechos a cabalidad y eso implica que la defensa de derechos tan importantes como el de la libertad de expresión y la libertad de prensa es una tarea de carácter permanente.

“Las amenazas principales que estos derechos tienen son amenazas que son oscilantes en las sociedades, que no son necesariamente de carácter rígido y tienen que ver con el ejercicio abusivo del poder, con el hecho de que a los gobiernos municipales, estatales, federales, lleguen individuos y grupos de poder que tienen pulsiones autoritarias o que tienen vocaciones de ejercicio del poder que son más propios de las monarquías que de los regímenes republicanos y democráticos. Esas son las amenazas de carácter permanente.

“Y hoy, en el mundo de nuestros días, una de las principales amenazas que existe en México y en el mundo es el ataque de los populismos de izquierda y de derecha, que al final comparten la vocación por el control de la narrativa pública, por el hambre de ser reconocidos y celebrados como gobernantes, como si se tratara de un favor que le hacen a la comunidad. Y eso tiene múltiples desdoblamientos, se manifiesta de distintas formas dependiendo de las comunidades, pero yo diría que en estos tiempos, en los tiempos que corren, quizá la amenaza más importante es esa y que se adminicula con el hecho de que la sociedad o los integrantes de la sociedad demos por sentado que las libertades en tiempos de las redes sociales y de la inteligencia artificial, pues es algo que está allí y que no tiene riesgo. Y entonces abandonamos la posición, primero, de crítica elemental que hay que tener siempre frente al poder y, luego, de defensa de nuestras propias libertades.

¿QUÉ HACER PARA ENFRENTAR ESTOS RETOS?

Es un trabajo permanente lo que tenemos que hacer los periodistas, es siempre mantener un catálogo de valores, que defendamos una serie de premisas a partir de las cuales desarrollamos nuestro trabajo. No olvidar nunca que al poder no se le aplaude, que al poder se le verifica, se le fiscaliza, se le revisa, se le piden cuentas, se le exigen cuentas y que las sociedades verdaderamente democráticas son aquellas en las cuales todo mundo tiene conciencia de sus derechos, los puede ejercer y existen, además, los mecanismos para que, en el caso de que un derecho sea violentado, esa falta se pueda corregir.

Creo que los medios de comunicación, en ese sentido, también son la trinchera desde donde los periodistas podamos hacer nuestra labor y que eso le permita a la sociedad siempre tener referencias claras, plurales, amplias, para formar su propio criterio, para entender su papel dentro del contexto de la vida social y para asumir también la parte que le corresponde a cada individuo en la defensa de sus derechos y de sus libertades, que son la promesa más importante que nos hacen los textos fundacionales de las sociedades, que son las constituciones en el mundo de nuestros días.

¿QUÉ HAY QUE HACER EN TÉRMINOS PRÁCTICOS COMO ALIANZA?

“Nunca está de más decirlo, la Alianza es una institución civil, sin fines de lucro, apartidista, independiente. Nos hemos dado en la Alianza, los medios que la integramos, cinco mandatos. El primero de ellos es promover la libertad de prensa, que es el núcleo duro del trabajo periodístico y eso es algo a lo que nos hemos comprometido dentro de la Alianza. El segundo es el de combatir la impunidad, dando visibilidad y exigiendo que los casos de atentados contra colegas que se han dado en el país sean investigados hasta sus últimas consecuencias y se castigue a los responsables de los actos que hayan sido ilegales, que se hayan cometido en contra de periodistas.

Luego tenemos un reto fundamental en nuestros días que tiene que ver con el fomento de la sostenibilidad de las empresas periodísticas. Vivimos en una época en la cual el modelo de difusión de la información periodística ha cambiado drásticamente, en un mundo que se ha vuelto cada vez más digital, y el consumo de la información se ha diversificado y han cambiado los canales por los que tradicionalmente la sociedad se informaba y accedía a los datos relevantes sobre el mundo a su alrededor. Eso implica que la Alianza tiene un compromiso por impulsar la adopción de nuevas técnicas, la transformación rápida de las empresas periodísticas, de modo que sigan siendo no solamente un vehículo para el ejercicio de la libertad de expresión, sino para el sostenimiento de las miles de familias que tienen un integrante suyo dentro de las empresas que se dedican a la comunicación en México.

“El cuarto mandato de la Alianza es el de impulsar la participación, y esto implica que estamos buscando, y ese es un trabajo que se ha venido haciendo desde la fundación de la propia Alianza, que cada vez más medios de comunicación se sumen, que participen en la discusión que necesariamente tenemos que dar como industria en torno a la forma en la cual el negocio en el que estamos metidos se ha ido transformando y que ello redunde en la adopción de políticas de líneas transversales que profesionalicen el ejercicio de la profesión, valga la redundancia, y de los medios en nuestro país.

Finalmente, la Alianza tiene un quinto mandato relacionado con la promoción de la colaboración. Es verdad que los periodistas entre nosotros y los medios entre sí compiten. Compiten por la atención del público, compiten por el tiempo que las personas le dedicamos a informarnos, a enterarnos de lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero también es verdad que a todos conviene la existencia de un ecosistema de medios robusto, que tenga una pluralidad de voces, que le permita a la comunidad acceder a distintos puntos de vista, que no sea monocromático.

En ese sentido, la Alianza tiene como uno de sus proyectos y de sus fines fundamentales el de promover la colaboración entre los medios que formamos parte e incluso de aquellos que no forman parte, para fortalecer el ecosistema de medios del país. En ese abanico de responsabilidades es en el que se mueve la Alianza y es en torno al cual vamos a desarrollar el trabajo del próximo año en el que nos ha tocado, en representación de VANGUARDIA, asumir la presidencia de la Alianza.

¿QUÉ SERÁ PARA TI UN SIGNO DE UN TRABAJO BIEN HECHO?

A lo largo de mi vida profesional he usado siempre la misma fórmula: desde el primer día que asumo una responsabilidad pienso en el día que la dejaré y hago un esfuerzo serio por definir el saldo con el cual quiero llegar a ese momento. A partir de ello me comprometo, conmigo mismo, desde ese momento, a concentrarme en que las cosas pasen. Así, el signo fundamental de un trabajo bien hecho es que mi conciencia me avale al final.