$!Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia

El Director General de Vanguardia, Armando Castilla Galindo, fue liberado la tarde de este sábado después de que el juez de Control, Luis Eduardo Hernández Meza, decidiera no vincularlo a proceso por el presunto delito de fraude.



La audiencia fue celebrada este sábado en Nuevo León, donde el juez validó los datos de prueba presentados por la defensa, en específico el pasaporte de Castilla Galindo, donde se observa que el 27 de agosto de 2025, fecha en la que supuestamente se realizó el acuerdo, en Nuevo León, para la presunta venta de un inmueble en Saltillo, este ni siquiera se encontraba en México.

TE PUEDE INTERESAR: Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!

La defensa legal del Director General basó su argumento en tres puntos: el primero, que la querella presentada por un supuesto asesor legal no era válida debido a que la presunta víctima, Marco Antonio Fuentes Garza, nunca se acreditó su voluntad, pues jamás compareció ante autoridad ni existe en el expediente registro alguno sobre su identidad.

El segundo, que la Fiscalía de Nuevo León, no recabó ninguno de los cinco datos de prueba que conforman la carpeta de investigación, pues todos fueron entregados a la autoridad por el supuesto asesor legal.

Y el tercero, y más contundente, que el 27 de agosto de 2025, fecha en la que supuestamente se realizó el acuerdo, y en la que el Director de VANGUARDIA habría recibido un monto de 700 mil pesos, éste se encontraba en un evento internacional celebrado en Medellín, Colombia.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen ilegalmente a Director de Vanguardia en Nuevo León