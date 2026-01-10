Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia
El Juez de Control, Luis Eduardo Hernández Meza, del Poder Judicial de Nuevo León, negó la petición de la Fiscalía General de Nuevo León, de vincular a proceso
El Director General de Vanguardia, Armando Castilla Galindo, fue liberado la tarde de este sábado después de que el juez de Control, Luis Eduardo Hernández Meza, decidiera no vincularlo a proceso por el presunto delito de fraude.
La audiencia fue celebrada este sábado en Nuevo León, donde el juez validó los datos de prueba presentados por la defensa, en específico el pasaporte de Castilla Galindo, donde se observa que el 27 de agosto de 2025, fecha en la que supuestamente se realizó el acuerdo, en Nuevo León, para la presunta venta de un inmueble en Saltillo, este ni siquiera se encontraba en México.
La defensa legal del Director General basó su argumento en tres puntos: el primero, que la querella presentada por un supuesto asesor legal no era válida debido a que la presunta víctima, Marco Antonio Fuentes Garza, nunca se acreditó su voluntad, pues jamás compareció ante autoridad ni existe en el expediente registro alguno sobre su identidad.
El segundo, que la Fiscalía de Nuevo León, no recabó ninguno de los cinco datos de prueba que conforman la carpeta de investigación, pues todos fueron entregados a la autoridad por el supuesto asesor legal.
Y el tercero, y más contundente, que el 27 de agosto de 2025, fecha en la que supuestamente se realizó el acuerdo, y en la que el Director de VANGUARDIA habría recibido un monto de 700 mil pesos, éste se encontraba en un evento internacional celebrado en Medellín, Colombia.
El pasaporte tiene sellos de migración de Colombia que respaldan que no estaba en México en la fecha señalada por el presunto denunciante, pues tenía sello de ingreso a dicho país el 26 de agosto y de salida el 29 de agosto de 2025.
También se presentaron las reservas del viaje, capturas de pantalla de la app de taxis usada en Colombia, notificaciones del banco por el uso de la tarjeta bancaria, fotos del viaje y una entrevista con Jesús Ramírez, amigo de Armando Castilla y persona con quien viajó, que confirma que estuvieron en el evento en Medellín.
Luego de escuchar los argumentos de las partes, el Juez de Control, Luis Eduardo Hernández Meza, del Poder Judicial de Nuevo León, negó la petición de la Fiscalía General de Nuevo León, de vincular a proceso al director General de Vanguardia, Armando Castilla Galindo, por considerar que no se presentaron elementos suficientes para acreditar su probable responsabilidad en el delito de fraude que pretendió imputársele.
