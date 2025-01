Laboratorios desmantelados son de metanfetaminas, asegura Sheinbaum

“Nosotros combatimos la fabricación ilegal, damos seguimiento a los precursores que entran a México para la producción de cualquier medicamento en nuestro país, o también la entrada de fentanilo para usos médicos; hay un seguimiento muy puntual por parte de Cofepris, de aduanas o de seguridad”, puntualizó.

“La posibilidad de que se fabrique o no en México y qué parte es algo que siempre se está investigando. Hasta ahora, el hecho de que lleguen precursores, porque la mayor parte de los precursores viene de Asia, y que se fabrique aquí en México todo el proceso no se ha encontrado, eso no quiere decir que no se siga investigando”, declaró la mandataria federal.

De nueva cuenta la presidenta afirmó que “es muy poco creíble” el trabajo periodístico que realizó el diario “The New York Times” sobre las “cocinas de fentanilo” en Sinaloa.