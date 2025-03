Le arrojan ácido a la cara; caso viral de Fernanda Sánchez, en Tijuana, Baja California

Fernanda Sánchez trabaja en un camión de comida (food truck) en donde vende postres; la mujer se acercó a ella, al final de su turno laboral, para arrojarle una sustancia, aún no identificada, al rostro.

‘Me lo arroja en mi rostro, dejándome sin poder pedir ayuda y poder respirar. En cuestiones de segundos me empezó a quemar la cara, creemos que lo que arrojó fue un ácido, pero aún no sabemos qué tipo de ácido’ narro Fernanda.

También agregó que la sustancia le hizo perder gran parte de su visibilidad, al igual que causarle heridas en boca, nariz y oído.

En su comunicado, pide a las autoridades hacerle búsqueda a la mujer que la agredió e intento desfigurar.