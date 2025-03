Madre recuerda que le prometió a su hija agarrar a su asesino

Wendy aún conserva cinco de los siete perritos que le dejó Luz, su hija. La recuerda como una joven muy sonriente, amiguera y “sobreprotectora” de los animales.

Luz Adriana hoy tendría 27 años, pero en marzo de 2017 a Wendy le arrebataron “su Luz”. “Por un lado, dices qué bueno, se va a hacer justicia (...) por otro lado, te das cuenta que nunca más voy a volver a ver a mi hija”, cuenta Wendy Vázquez.

Desde el feminicidio de Luz pasaron siete años para que Wendy le pudiera entregar un último regalo: “Le prometí que el último regalo que podía darle era agarrar a su asesino”.

Wendy estuvo buscando a Luz Adriana 28 días, visitó ministerios públicos, hospitales; recurrió a Locatel. La única pista que tuvo fue que estuvo en contacto con su novio, Miguel Ángel.

Durante esos 28 días, Miguel no era el único que se involucró en la desaparición de la joven, su familia lo respaldó.

“Hago mucho hincapié que siempre tuve comunicación con la familia de Miguel Ángel (...) me van soltando información a cuentagotas, primero me dice que no la vieron y después me dicen que sí, que Luz vio a Miguel y no sabe más, y así poco a poco me va añadiendo cosas a la historia”.

El 26 de abril, el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA) le informó que había un cuerpo con las características de su hija; Wendy se enteró que el cuerpo de Luz había sido encontrado a inicios de ese mes, pero le avisaron 20 días después.

En 2021, Miguel Ángel fue detenido; en 2023, sentenciado a 30 años de prisión, pero su condena fue ratificada en 2024.

La abogada Leslie Jiménez señala que el problema en el acceso a la justicia en casos de feminicidio comienza desde la tipificación.

En algunos casos no se investiga como un feminicidio, por lo que no se aplican los protocolos correspondientes, dice.

La abogada menciona que estos también carecen de actualización y que no están homologados, por lo que no responden a los cambios en las dinámicas de violencia.

Nula reparación del daño “A pesar de que a él le den una sentencia, ellos van un paso enfrente de mí. Su mamá todavía lo puede abrazar, lo puede besar, al igual y su mamá todavía va a poder ser abuelita, le puede dar un nieto, y yo ya no, ya no puedo esperar nada de eso”, narra Wendy.

La abogada señala que, desde su perspectiva, la reparación del daño en el sistema está bien adecuada, pero en los casos que involucra un homicidio es limitada, ya que hay una violación de derechos humanos en la que el Estado fue omiso en proteger a las mujeres ante la violencia sistemática.

Por su parte, la familia de Wendy recibió atención sicológica, y como una promesa personal hacia Luz Adriana, acordaron honrar su vida y procurar ser felices; sin embargo, su ausencia aún la resienten.

“Luz nos va a hacer falta siempre. A mi casa le hace falta Luz”, concluye Wendy.