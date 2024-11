Luisa María Alcalde exige al INE reducir costo de más de 13 mil mdp para elección del Poder Judicial

La dirigente de Morena, Luis María Alcalde, exigió al INE reducir el gasto solicitado para la elección del Poder Judicial, porque considera “impensable” el monto de más de 13 mil 205 millones de pesos.

La advertencia de los consejeros electorales de que no será una elección federal similar a la de este año, sino más compleja y costosa por la cantidad de cargos y candidatos que participarán, no ha hecho eco ni en la Presidenta Claudia Sheinbaum ni en los líderes del partido.

TE PUEDE INTERESAR: EU abusa de empresas en México con T-MEC, acusan

Desde Manzanillo, Colima, Alcalde cuestionó al Instituto Nacional Electoral si el monto no es una estrategia para detener los comicios del próximo 1 de junio del 2025.

“Ahora que ya superamos lo de la Corte, déjenme decirles que hay una nueva, ahora viene el INE. ¿Qué está planteando el INE? Pues que necesita, dice, 13 mil millones de pesos para hacer la elección.

“Si con 10 mil millones hizo la presidencial el año pasado. ¿A poco creen que necesita más dinero que la elección presidencial para hacer la elección de Jueces, Magistrados y Ministros?”, cuestionó.

Sin embargo, la dirigente no aclaró que serán elecciones muy diferentes.

En los comicios federales de junio, estuvieron en juego 629 cargos y fueron 2 mil 251 candidatos. En todas las entidades los ciudadanos votaron únicamente por tres posiciones federales: Presidencia, Senado y Diputados.

En cambio, para la elección judicial se renovarán 881 cargos y se calcula que serán al menos 5 mil 300 candidatos, quienes deberán aparecer en la boleta. En los estados y Ciudad de México, los electores no votarán por los mismos cargos, oscilarán entre 20 y 200 cargos, dependiendo de la entidad, entre Ministros, Jueces y Magistrados de diversas ramas.

“¿No se tratará nuevamente de una estrategia para detener la reforma? No sé. ¿Qué opinan ustedes?”, soltó a cientos de morenistas reunidos en la Unidad Deportiva Jaime “Tubo” Gómez.

“Porque parece ahora impensable, no va a haber campañas, no va a haber recursos para partidos políticos, no va a haber nada de eso y aun así el INE ha venido insistiendo en estas cantidades”, arengó.

Afirmó que en el organismo electoral no se han enterado de que México ya está “en la época de la austeridad”.

“Por eso también le pedimos al INE, aquí desde Colima, que revise bien sus cuentas. Y que ojalá y haya esa conciencia de la importancia, no sólo de la austeridad, sino del ejercicio democrático que habremos de tener”, remató.

Alcalde informó que el próximo domingo los morenistas saldrán a las plazas públicas para celebrar que los Ministros de la Suprema Corte no lograron frenar la elección.