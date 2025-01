Madre de Fofo Márquez cuestiona a la víctima y su proceso de sanación: ‘No se da cuenta que sufrimos’

El caso del influencer Rodolfo Márquez, conocido como Fofo Márquez, continúa generando polémica. Acusado de tentativa de feminicidio, Márquez podría enfrentar una pena de hasta 47 años de prisión, sin embargo, su familia ha emprendido una intensa campaña para modificar la tipificación del delito y reducir la posible sentencia.

En una reciente entrevista con Adela Micha, Xóchitl Alcaráz, madre del influencer, expresó su preocupación por la situación que atraviesa su familia a raíz de las acusaciones en contra de su hijo, conocido por compartir a través de redes sociales una vida de lujos y desobediencia de la ley, quien golpeo brutalmente a una mujer a inicios de abril de 2024.

MADRE DE FOFO MÁRQUEZ DECLARA QUE SUFRE A CAUSA DEL CASO DE SU HIJO

Alcaráz cuestionó la forma en que la víctima, a quien identificó como Edith “N”, ha llevado su proceso de sanación, asegurando que su actitud ha generado un clima de odio en contra de su familia.

“Nunca había tenido un problema, mis vecinos me atacan en el chat de vecinos, me rayan los coches... quisiera que parara esto”, lamentó la madre de Márquez. Añadió que la víctima de su hijo les está haciendo daño a la familia al darle difusión al caso.

“Ella tiene un micrófono y no se cansa de repetir, no se da cuenta de lo que sufrimos. El psicólogo que salió a hablar de ella de cómo se sentía, todo lo que decía él yo me identificaba, en todos los puntos que tenía ella, dijo que tenía un trastorno social que con año de terapia iba a estar bien”.