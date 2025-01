‘Que no se me juzgue como un caso mediático’: pide ‘Fofo’ Márquez en audiencia frente al juez

De nueva cuenta, la audiencia de Rodolfo ‘N’, mejor conocido en redes sociales como ‘Fofo’ Márquez, fue suspendida por el juez de control en el penal Barrientos, José Carmen Vilchis. Esto sucede bajo el argumento de que la defensa presentará una nueva prueba.

Por lo que se determinó que la audiencia continuará el próximo viernes 24 de enero, en punto de las 14:00 horas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Habrá luna de miel? Aseguran que Fofo Márquez se casó en la cárcel y lo reveló en la audiencia

En la reunión efectuada durante esta tarde, ‘Fofo’ tuvo la oportunidad de presentar un discurso, en el que explicó cómo sucedieron los hechos y se dirigió directamente al juez:

“Reaccioné de la manera más equivocada, yo no soy capaz de matar a nadie, ni a un perro [...] Yo le pido a su señoría que no me destruya la vida, tengo 27 años y le pido que no se me juzgue como un caso mediático, que se me juzgue por el delito que es”.