María Elena Ríos denuncia el riesgo de fuga de su agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, en Oaxaca

MARÍA ELENA SEÑALA QUE NO HAY ELEMENTO QUE CUSTODIEN A SU AGRESOR PARA EVITAR FUGA

El pasado 23 de enero, a través de sus redes sociales, Ríos denunció que el Hospital Santa Anita en Oaxaca, donde supuestamente estaba recluido su agresor, no contaba con ningún tipo de seguridad estatal. En un video publicado en la plataforma ‘X’, la activista recorrió las instalaciones del hospital, evidenciando que no había elementos de custodia ni información sobre la ubicación de Vera Carrizal.

“No hay elemento de la policía estatal, se supone lo están cuidando para que no se fugue, dijo el gobernador. (...) No hay nadie de seguridad, no hay ni un elemento. Él no está en el hospital”, declaró Ríos en el video, que fue ampliamente compartido y comentado.

MARÍA ELENA RÍOS DENUNCIA QUE ELEMENTOS DE LA SSC AGREDIERON A SU HERMANA

En su protesta, María Elena Ríos también denunció haber sido víctima de intimidación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Oaxaca. Según su testimonio, estos elementos agredieron a su hermana durante el altercado, exacerbando la tensión del momento. Ríos acusó al gobierno de Oaxaca de revictimizarla y de favorecer acuerdos políticos por encima de la justicia.

“Los que mienten son ellos porque valieron más los acuerdos políticos que la justicia”, señaló Ríos en referencia a las actitudes y declaraciones emitidas por las autoridades locales.

La activista ha insistido en la importancia de la vigilancia constante de Vera Carrizal y en la necesidad de un proceso judicial transparente que garantice justicia. Asimismo, ha expresado su preocupación por la falta de información clara y oportuna sobre la situación legal de su agresor y ha llamado a las autoridades locales y federales a priorizar su seguridad y la de su familia.