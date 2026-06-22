México pierde ingresos fiscales por los apoyos a Pemex, señala el CIA

El documento, en el que también participaron la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y el Centro de Política y Administración Tributaria la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), menciona las medidas de apoyo federal a la petrolera. Incluyen entre éstas la desgravación de ciertos pagos del Derecho de Utilidad Compartida y del Derecho de Extracción de Hidrocarburos.

México es de los países en América Latina y el Caribe (ALC) que registra una reducción de ingresos fiscales por hidrocarburos debido a la exención de impuestos a Pemex , revela un reporte elaborado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).

La medida pesa sobre los ingresos registrados durante 2025, señala el análisis estadístico en el que también contribuyeron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) así como de los gobiernos de Canadá, Irlanda, Japón, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos, Suecia y Suiza.

Se pone de manifiesto que los ingresos fiscales provenientes de la exploración y producción de petróleo y gas cayeron significativamente en ALC en 2024.

Los ingresos totales, derivados de instrumentos tributarios y no tributarios, disminuyeron 22% a tasa nominal, pasando de 90 mil 700 millones de dólares en 2023 a 71 mil 100 millones en 2024.

Hace énfasis en que, si bien el descenso fue generalizado, el resultado estuvo impulsado en términos absolutos por las pérdidas en Brasil, Colombia y México.Guyana fue una excepción notable, con un fuerte aumento de los ingresos propiciado por mayores volúmenes de producción y exportación, destaca el reporte.

En términos relativos, los ingresos totales promedio cayeron de 4.1% del PIB en 2023 a 3.1% en 2024, con reducciones equivalentes tanto en ingresos tributarios como en los no tributarios.

Explica que el promedio se vio fuertemente influenciado por Trinidad y Tobago, dada la importancia del sector de los hidrocarburos en su economía.

Pero al excluirlo, resulta que los ingresos promedio disminuyeron de forma más modesta, del 3% a 2.8% del PIB.

Colombia, también está incluido por la disminución que tuvo debido a un fallo de la Corte Constitucional en noviembre de 2023 que estableció que los pagos de regalías por petróleo y gas natural eran deducibles de impuestos.