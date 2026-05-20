México suma victoria judicial por corrupción ligada a García Luna

De acuerdo con el comunicado, la resolución judicial condena a integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas al pago de dichos recursos como reparación del daño patrimonial ocasionado al Estado mexicano.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que un tribunal de Florida, en Miami, dictó una sentencia a favor del Estado mexicano por 578.5 millones de dólares dentro de un procedimiento civil relacionado con un esquema de contratación pública ilícita vinculado al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

La dependencia explicó que durante el proceso se acreditó la intervención de personas físicas y morales que participaron en mecanismos destinados a la obtención indebida de contratos públicos y en la transferencia y ocultamiento de recursos.

Añadió que para ello se integró un expediente con documentación financiera, declaraciones testimoniales y elementos obtenidos mediante mecanismos de cooperación jurídica internacional.

La UIF recordó que esta resolución se suma a las sentencias obtenidas previamente en mayo de 2025 contra García Luna y su cónyuge por un monto superior a 2 mil 448 millones de dólares.

Con ello, el monto total de las condenas obtenidas a favor del Estado mexicano por este esquema asciende a más de 3 mil 67 millones de dólares, indicó Hacienda.

Asimismo, señaló que la sentencia forma parte de un acuerdo mediante el cual los condenados deberán entregar activos identificados en distintas jurisdicciones para su liquidación y aplicación al pago parcial de las cantidades determinadas por la autoridad judicial.

La UIF indicó que dará seguimiento a la ejecución de este acuerdo en coordinación con las autoridades competentes.