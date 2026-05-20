Contabiliza Semarnat mil 114 sitios contaminados en México

En el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030, publicado el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se indica que afectan una superficie total de más de 11 millones de metros cuadrados.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reportó que en México existían, hasta diciembre de 2025, mil 114 sitios contaminados, mil 105 de ellos por hidrocarburos.

Reconoce que casi una cuarta parte de los sitios contaminados, 274, no tiene un programa de remediación aprobado.

Se trata, explica, de sitios para los que se tiene identificada su contaminación, en su mayoría predios, pero en los cuales el responsable de la misma no ha realizado el procedimiento para obtener una resolución favorable de su programa de remediación.

Suman 3. 7 millones de metros cuadrado afectados y 10.7 millones de toneladas de contaminantes.

El Programa identifica como prioritarias las acciones de saneamiento en las cuencas de los ríos Tula, Lerma-Santiago, Atoyac y Sonora, que suman 91 sitios contaminados, 11 de ellos críticos.

Detalla que entre las áreas más afectadas en esas cuencas se encuentran un tiradero a cielo abierto en Chapa de Mota, Estado de México, contaminado con ácidos, bases, anhídridos y residuos sólidos urbanos en 65 mil metros cuadrados, y un sitio en Guadalajara, con productos derivados del petróleo (combustibles de avión y gasolinas) en 40 mil metros cuadrados.

La Semarnat señaló en un comunicado que entre las acciones previstas en el Programa destacan la actualización y digitalización de información sobre sitios contaminados y remediados.

Así como también, la simplificación de trámites para programas de remediación, el fortalecimiento de mecanismos de inspección y seguimiento, así como la actualización de instrumentos normativos, incluida la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, relacionada con criterios para la remediación de suelos contaminados por metales y metaloides.