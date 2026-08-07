México y Perú restablecen relaciones diplomáticas tras acuerdo sobre el caso Betssy Chávez

Los gobiernos de México y Perú anunciaron este miércoles el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, poniendo fin a un periodo de distanciamiento iniciado tras el otorgamiento de asilo diplomático a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez Chino en noviembre de 2025. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ambos países acordaron reanudar formalmente sus vínculos diplomáticos y destacaron los históricos lazos de amistad, cooperación y hermandad que mantienen.

MÉXICO Y PERÚ ANUNCIAN LA REANUDACIÓN DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS En un comunicado conjunto, la Cancillería mexicana señaló que ambas naciones acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas y reiteraron su compromiso con el derecho internacional y los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. “Los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú, considerando los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen a México y al Perú, acordaron, en esta fecha, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados”, indicó el documento. Asimismo, ambos gobiernos reafirmaron su respeto al derecho internacional como base para la conducción de la relación bilateral.

PERÚ CONCEDE SALVOCONDUCTO A BETSSY CHÁVEZ De manera paralela, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó que otorgó el salvoconducto a Betssy Betzabet Chávez Chino, quien permanecía asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima desde 2025. La cancillería peruana explicó que la decisión se tomó conforme a las disposiciones de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, tratado del que ambos países forman parte. El gobierno peruano reiteró que mantiene su postura de que en ese país no existe persecución política y sostuvo que prevalecen el Estado de derecho, la separación de poderes y las garantías del debido proceso. Además, informó que Chávez Chino fue sentenciada como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión, y que también es investigada por la Fiscalía de la Nación por presunto enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que el otorgamiento del salvoconducto se realiza sin perjuicio del derecho que conserva el Estado peruano para solicitar una eventual extradición de la exfuncionaria, si así lo determinan las autoridades judiciales competentes.

SHEINBAUM HABÍA ANTICIPADO AVANCES EN EL DIÁLOGO BILATERAL El pasado 29 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el canciller Roberto Velasco Álvarez había sostenido un primer diálogo con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, como parte de los acercamientos para normalizar la relación entre ambos países. En aquella ocasión, la mandataria señaló que el Gobierno de México esperaba que Perú concediera el salvoconducto a Betssy Chávez, condición que finalmente fue cumplida con el anuncio de este miércoles. Previamente, el 26 de enero, Sheinbaum informó que Brasil aceptó representar los intereses diplomáticos de México en Perú mientras continuaban las gestiones relacionadas con el caso de la ex primera ministra peruana.

DOS AÑOS DE DISTANCIAMIENTO DIPLOMÁTICO Las relaciones entre México y Perú atravesaron un periodo de tensión desde 2023, luego de la destitución y detención del entonces presidente peruano Pedro Castillo. En mayo de ese año, el Congreso peruano declaró persona non grata al entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por sus declaraciones sobre la situación política en Perú. Posteriormente, en noviembre de 2025, Perú rompió relaciones diplomáticas con México y declaró persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que existía una presunta injerencia en asuntos internos. Desde entonces, ambos países dejaron de contar con embajadores y mantuvieron únicamente encargados de negocios como representantes diplomáticos. Además, la Embajada de México en Lima permaneció cerrada. Con el anuncio conjunto difundido este miércoles, México y Perú formalizaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y manifestaron su intención de fortalecer el diálogo, la cooperación y la integración bilateral conforme a los mecanismos previstos por el derecho internacional.