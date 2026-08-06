Saltillo: Dictan prisión preventiva a Chad ‘N’; el ex policía de EU que asesinó a tres

En una audiencia que se prolongó por casi tres horas, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó ante una jueza de control los primeros datos de prueba con los que señala al veterano Chad “N” como presunto responsable del homicidio, doble feminicidio e intento de feminicidio que enlutó a una familia de la colonia Antonio Cárdenas, en Saltillo, el pasado 4 de agosto. Fue a las 15:15 horas de este 6 de agosto cuando la jueza de control encabezó la audiencia inicial, en la que Chad “N” compareció con asistencia consular para escuchar la teoría del caso presentada por el Ministerio Público. La carpeta de investigación está sustentada con más de 700 fotografías y más de 20 indicios recuperados en la escena del crimen.

De acuerdo con los datos y entrevistas recabados por la FGE, Chad, de 36 años, y Litzy “N”, de 25, se conocieron a mediados de 2022, luego de que el entonces policía le aplicó una infracción de tránsito cuando ella circulaba por una calle de San Antonio, Texas. Un año después contrajeron matrimonio y, en 2023, nació su hijo. Según la investigación, apenas una semana después del nacimiento del menor, Chad lo sustrajo por primera vez.

La Fiscalía informó que, además de los indicios obtenidos en la escena del crimen, se integraron diversas entrevistas, entre ellas la de Erick “N”, hermano de Litzy, quien declaró que, tras ese primer incidente, Chad recibió una orden de restricción para no acercarse a la víctima. No obstante, la relación entre ambos continuó debido al régimen de convivencia autorizado para el menor. Con el paso del tiempo, la relación se restableció parcialmente. El pasado 27 de julio, Litzy viajó a Saltillo para permanecer una temporada con su familia materna. Debido a la cantidad de pertenencias que llevaba, Chad decidió acompañarla a bordo de una camioneta Silverado. Además, ambos tenían previsto adquirir una vivienda para remodelarla y posteriormente venderla.

A su llegada, Chad fue recibido por Ana Laura, madre de Litzy, en el domicilio donde ella vivía junto con su pareja, Emmanuel “N”, y su hija, Laura Jaqueline, quienes posteriormente serían víctimas mortales. Sin embargo, el 2 de agosto la pareja sostuvo una discusión mientras participaba en una actividad de ventas en Arteaga, lo que marcó el fin de la estancia del veterano en Saltillo.

Aunque la Fiscalía aún no ha esclarecido por completo lo ocurrido durante la discusión del 4 de agosto que derivó en la muerte de Ana Laura, Emmanuel y Laura Jaqueline, así como en las graves lesiones de Litzy, diversos testimonios señalan que la comunicación con la familia se perdió alrededor de las 17:30 horas. Media hora después, familiares advirtieron que Ana Laura no había acudido a una sesión fotográfica que tenía programada, por lo que comenzaron a intentar ingresar al domicilio. Según la investigación, fue Juan “N”, vecino de la familia, quien, con autorización de Erick, entró a la vivienda. En el interior encontró sin vida a tres personas y a Litzy tendida en el suelo, inconsciente, gravemente herida, pero aún con signos vitales. Ni Chad ni el menor se encontraban en el lugar, al igual que la camioneta en la que habían llegado a la ciudad.

Fue a las 19:09 horas cuando las autoridades recibieron finalmente el reporte de los hechos. La investigación sostiene que Chad habría privado de la vida a los integrantes de la familia mediante al menos ocho disparos de arma de fuego, dirigidos principalmente a la cabeza. De acuerdo con la carpeta de investigación, únicamente uno de los vecinos de la calle Espinoza Mireles escuchó las detonaciones. Según la causa penal 547/2026, Chad, quien recientemente se declaró en bancarrota, tenía restringido el uso de armas de fuego tras una denuncia por violencia familiar presentada por Litzy ante autoridades estadounidenses. Pese a ello, presuntamente continuó teniendo acceso a armas cortas y largas que coleccionaba.

Durante la audiencia, Chad solicitó que se tomara en cuenta su estado de salud mental, al afirmar que requiere atención por episodios de ansiedad. No obstante, la Fiscalía acreditó que, tras los hechos, huyó de Saltillo y fue detenido en Piedras Negras cuando presuntamente intentaba cruzar a Estados Unidos junto con su hijo. Tras su captura por elementos de la Guardia Nacional, fue sometido a una prueba de rodizonato de sodio, cuyo resultado fue positivo para residuos de disparo de arma de fuego.

Debido a que Litzy permanece hospitalizada en estado crítico y con pronóstico reservado, la imputación presentada hasta el momento corresponde a dos cargos de feminicidio y uno de homicidio calificado, cometido con ventaja. Al concluir la imputación, la defensa pública de Chad solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el próximo 11 de agosto. Asimismo, la jueza determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada al considerar que existe riesgo de sustracción de la acción de la justicia. Mientras tanto, el pequeño Ben se encuentra acompañado de su tío materno Erick, bajo la titularidad de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

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