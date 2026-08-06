México iniciará exploración de gas en Coahuila; prometen estricto blindaje ambiental

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    México iniciará exploración de gas en Coahuila; prometen estricto blindaje ambiental
    La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la necesidad de reducir la dependencia energética con importaciones. Cuartoscuro

Para bajar la dependencia energética, Gobierno federal iniciará con trabajos científicos sobre el gas no convencional en la cuenca Sabinas-Burro-Picachos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció que las primeras acciones de su estrategia para avanzar hacia la independencia energética comenzarán en Coahuila. En respuesta, el gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que la entidad está lista para iniciar el proyecto y potenciar el desarrollo del gas natural.

Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que buscará reducir la dependencia de las importaciones de gas provenientes de Estados Unidos, para lo cual se pondrá en marcha un plan de exploración científica en Coahuila.

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Sheinbaum explicó que se tomarán en cuenta las conclusiones de un Comité de Científicos que evaluó el potencial de la Cuenca Sabinas-Burro-Picachos, ubicada entre Coahuila y Nuevo León.

Aunque no precisó una fecha para el inicio de los trabajos, adelantó que la primera acción consistirá en la perforación de pozos de exploración por parte del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), con el objetivo de verificar la presencia de gas no convencional y de agua salada profunda.

La iniciativa busca atender una vulnerabilidad estratégica del país, ya que México importa el 75 por ciento del gas natural que consume y, de ese volumen, el 93 por ciento proviene de yacimientos no convencionales ubicados en el extranjero.

La Presidenta señaló que el consumo nacional asciende a 9.1 mil millones de pies cúbicos diarios, de los cuales alrededor del 70 por ciento se destina a la generación de electricidad, por lo que fortalecer la soberanía energética representa una prioridad para el Gobierno federal.

$!El gobernador Manolo Jiménez afirmó que Coahuila está listo para potencializar el gas natural.
El gobernador Manolo Jiménez afirmó que Coahuila está listo para potencializar el gas natural. Especial

GARANTIZAN PROTECCIÓN AMBIENTAL

Sheinbaum aseguró que el proyecto no utilizará agua potable para la extracción de gas.

El doctor en Hidrogeología José Antonio Hernández Espriú, integrante del Comité de Científicos, explicó que bajo ninguna circunstancia se comprometerán las aguas superficiales o subterráneas destinadas al consumo humano o a otros usos locales.

Precisó que los proyectos deberán abastecerse de agua salada proveniente de formaciones profundas o de agua residual tratada, además de reciclar y reutilizar al menos el 75 por ciento del líquido empleado durante el proceso.

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Asimismo, indicó que antes de iniciar las labores de campo será obligatorio demostrar, mediante estudios geológicos y geofísicos de alta precisión, que existe una desconexión total entre las formaciones profundas y los acuíferos someros de agua potable.

También se prohibirá el uso de aditivos químicos altamente tóxicos, se exigirá transparentar las sustancias utilizadas y se dará prioridad a sistemas de circuito cerrado para el manejo del agua de retorno.

La viabilidad del proyecto también dependerá del consenso social. El Comité de Científicos estableció que deberán realizarse consultas previas, libres e informadas con las comunidades antes de iniciar la fase de producción. Además, se impulsará la proveeduría local para fortalecer el empleo y la actividad económica en la región.

RESPALDA COAHUILA EL PROYECTO

En un comunicado, el gobernador Manolo Jiménez Salinas manifestó que Coahuila está listo para coordinarse con el Gobierno federal y destacó que el yacimiento ubicado en la entidad es el más rico y viable de los analizados.

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Afirmó que el desarrollo de este recurso detonará la economía de las regiones Centro, Carbonífera y Norte, mediante la generación de empleos y una derrama económica sustentable fuera de las principales zonas urbanas.

Finalmente, se informó que los 54 científicos que integran el Comité mantendrán un acompañamiento permanente al Gobierno federal, bajo la coordinación de Rosaura Ruiz Gutiérrez.

Los especialistas subrayaron que la soberanía energética no debe depender exclusivamente de los combustibles fósiles, sino complementarse con el impulso a las energías renovables y a programas de eficiencia energética.

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Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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