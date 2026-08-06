¡Con platillos regionales! Del libro a la mesa: será el homenaje a Laura Esquivel

Una noche de homenaje, sabor y cocina inspirada en la tradición local es la que se vivirá este viernes junto a la escritora Laura Esquivel, quien hace 37 años tomó a Coahuila como escenario de una historia de amor y de lucha, con el alma puesta en la gastronomía de la época. Esta vez, cocineros y empresarios locales le agradecerán esa elección a través de los alimentos y una gran celebración. La organización del evento cuenta con la participación de reconocidos chefs, empresarios y cocineros de la ciudad. Entre ellos se encuentra Ivonne Orozco, quien además es columnista de esta casa editorial.

¿CÓMO SURGIÓ ESTA IDEA? “Fíjate que tuve el privilegio de conocerla hace siete u ocho años a través de una cineasta, en un festival de cine, y yo regalé la comida con tal de estar con ella. Siempre que he leído su obra pensaba cómo no le habíamos hecho nada en Saltillo, si la historia está inspirada justamente en Piedras Negras, Coahuila. Creo que la comida de madre, la comida de casa, se ha ido desmeritando. No nos habíamos dado cuenta de que Coahuila está en los ojos de mucha gente que ha leído el libro. La historia de Tita, en plena Revolución Mexicana, que fue tan sangrienta, con la obra de Laura Esquivel viene a limpiar con amor y con luz una energía muy poderosa: la cocina”. Orozco recordó que cuando la autora estuvo en la Feria del Libro aprovecharon la oportunidad para contactarla y hacerle la propuesta que esta noche será una realidad en el Museo de las Aves. “Evidentemente, esto no lo pude hacer yo sola. Tuve que tomarme de la mano de muchos compañeros para poderlo realizar”, explicó la propietaria de Las Delicias de Mi General.

EL PLAN De acuerdo con la organizadora, se cuidaron todos los detalles para hacer especial la velada, tanto para la escritora como para quienes adquirieron su boleto. Además de degustar los platillos mencionados en la novela, los asistentes encontrarán elementos característicos de la región en la decoración de las mesas. “Está todo muy integrado. Va a estar la Orquesta de Guitarras de Saltillo, va a haber un farafara y música norteña. También estará CINSA con el peltre, porque si bien Coahuila no tiene el barro que tiene el centro-sur de México, creo que el fierro y la resistencia al desierto también se reflejan en el lenguaje de los trastes, que son ingredientes silenciosos de la cocina”, explicó. Añadió que esos elementos forman parte de la ambientación de la velada y buscan rendir homenaje a las costumbres de la región.

“Esto enmarca el arte y la curaduría que tienen las cocinas del norte mexicano, que es lo que nosotros queremos mostrar. Por ejemplo, todos los arreglos de las mesas están hechos con celosías de cuacha de la región, de aquí, de la Guayulera... de la guayu para el mundo”, bromeó entre risas. Además, el concepto se complementará con algunos de los elementos más representativos de la cocina coahuilense, como las hierbas de olor.

LOS PLATILLOS DE LA NOCHE Uno de los momentos más recordados de la obra de Laura Esquivel es cuando Tita cocina las codornices en pétalos de rosa. Ese platillo, por supuesto, estará presente durante la gala y será parte del menú que degustarán los asistentes y la homenajeada. “Hasta las codornices en pétalos de rosa. Es el platillo emblemático y las tuvimos que mandar traer desde la Ciudad de México porque no las encontramos aquí, cuando la cotucha también es una comida del desierto. A veces no leemos lo suficiente y no tenemos conciencia de lo grande que es nuestro territorio ni de la otra belleza de nuestra cocina. La parrilla es muy respetable, pero creo que hay una cocina de proceso que se nos ha ido olvidando con el tiempo. Volver al libro de Laura Esquivel es volver a ese proceso, es volver a esa cocina”, explicó Ivonne. Además, adelantó que también se servirán otros platillos mencionados en la novela, como la torreja de nata, la rosca de Reyes, el pan chabela, el champandongo y la torta de Navidad.

“Va a haber un momento muy emotivo cuando se habla de los fósforos y del significado de la luz, de las emociones en nuestra alma. Hay mucha gente involucrada”, comentó. Otra de las sorpresas será un vino elaborado por Las Pudencianas, cuya mezcla fue elegida por la propia autora.

Laura Esquivel rompe con muchísimas cosas, porque se mete a la cocina, y no cualquiera entra a la cocina. Entrar a la cocina es entrar al alma”.

“Laura Esquivel fue a Las Pudencianas Ciudad de México y la mezcla de uvas que probará la gente esta noche fue seleccionada por ella”, recordó la organizadora. Además, la marca local Chocolate Oso se sumó al homenaje con un producto de edición especial dedicado a la escritora, el cual también formará parte de la experiencia.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA Con temor de olvidar a alguno de los participantes, Orozco agradeció a todas las personas que hicieron posible el evento y expresó su deseo de que esta sea la primera de muchas celebraciones dedicadas a la escritora y a la gastronomía coahuilense. “Ya tenemos quien nos apoye para que todo salga lo mejor y de manera ordenada. Se sumó el chef Juan Ramón, cosa que me da mucho gusto. Nunca habíamos trabajado juntos y también es un reto colaborar con un emblema, con un maestro de los banquetes.

“Luisa Castilla, para mí, es de lo mejor que hay en la ciudad. Sin duda es una mujer extraordinaria en su cocina. Trabajar con ellos, en lo particular, representa un gran aprendizaje”, explicó. También destacó el trabajo de dos colaboradoras fundamentales. “Cristina Abugarate, chef ejecutiva de La Canasta, ha mostrado una enorme generosidad; y Mina, de La Cocina de Mina, que es una chica muy anónima, me ha sorprendido con todos sus gestos hacia este evento”, afirmó. Finalmente, Orozco aseguró que este proyecto no busca promover su trabajo personal, sino destacar el talento gastronómico de Saltillo.