¡Con platillos regionales! Del libro a la mesa: será el homenaje a Laura Esquivel

¡Con platillos regionales! Del libro a la mesa: será el homenaje a Laura Esquivel

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Israel García
por Israel García

La velada contará con la participación de marcas como La Gloria Mesón, Las Pudencianas, Café Oso, San Juan de la Vaquería y chefs de Saltillo

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Una noche de homenaje, sabor y cocina inspirada en la tradición local es la que se vivirá este viernes junto a la escritora Laura Esquivel, quien hace 37 años tomó a Coahuila como escenario de una historia de amor y de lucha, con el alma puesta en la gastronomía de la época. Esta vez, cocineros y empresarios locales le agradecerán esa elección a través de los alimentos y una gran celebración.

La organización del evento cuenta con la participación de reconocidos chefs, empresarios y cocineros de la ciudad. Entre ellos se encuentra Ivonne Orozco, quien además es columnista de esta casa editorial.

¿CÓMO SURGIÓ ESTA IDEA?

“Fíjate que tuve el privilegio de conocerla hace siete u ocho años a través de una cineasta, en un festival de cine, y yo regalé la comida con tal de estar con ella. Siempre que he leído su obra pensaba cómo no le habíamos hecho nada en Saltillo, si la historia está inspirada justamente en Piedras Negras, Coahuila. Creo que la comida de madre, la comida de casa, se ha ido desmeritando. No nos habíamos dado cuenta de que Coahuila está en los ojos de mucha gente que ha leído el libro. La historia de Tita, en plena Revolución Mexicana, que fue tan sangrienta, con la obra de Laura Esquivel viene a limpiar con amor y con luz una energía muy poderosa: la cocina”.

Orozco recordó que cuando la autora estuvo en la Feria del Libro aprovecharon la oportunidad para contactarla y hacerle la propuesta que esta noche será una realidad en el Museo de las Aves.

“Evidentemente, esto no lo pude hacer yo sola. Tuve que tomarme de la mano de muchos compañeros para poderlo realizar”, explicó la propietaria de Las Delicias de Mi General.

EL PLAN

De acuerdo con la organizadora, se cuidaron todos los detalles para hacer especial la velada, tanto para la escritora como para quienes adquirieron su boleto. Además de degustar los platillos mencionados en la novela, los asistentes encontrarán elementos característicos de la región en la decoración de las mesas.

“Está todo muy integrado. Va a estar la Orquesta de Guitarras de Saltillo, va a haber un farafara y música norteña. También estará CINSA con el peltre, porque si bien Coahuila no tiene el barro que tiene el centro-sur de México, creo que el fierro y la resistencia al desierto también se reflejan en el lenguaje de los trastes, que son ingredientes silenciosos de la cocina”, explicó.

Añadió que esos elementos forman parte de la ambientación de la velada y buscan rendir homenaje a las costumbres de la región.

“Esto enmarca el arte y la curaduría que tienen las cocinas del norte mexicano, que es lo que nosotros queremos mostrar. Por ejemplo, todos los arreglos de las mesas están hechos con celosías de cuacha de la región, de aquí, de la Guayulera... de la guayu para el mundo”, bromeó entre risas.

Además, el concepto se complementará con algunos de los elementos más representativos de la cocina coahuilense, como las hierbas de olor.

LOS PLATILLOS DE LA NOCHE

Uno de los momentos más recordados de la obra de Laura Esquivel es cuando Tita cocina las codornices en pétalos de rosa. Ese platillo, por supuesto, estará presente durante la gala y será parte del menú que degustarán los asistentes y la homenajeada.

“Hasta las codornices en pétalos de rosa. Es el platillo emblemático y las tuvimos que mandar traer desde la Ciudad de México porque no las encontramos aquí, cuando la cotucha también es una comida del desierto. A veces no leemos lo suficiente y no tenemos conciencia de lo grande que es nuestro territorio ni de la otra belleza de nuestra cocina. La parrilla es muy respetable, pero creo que hay una cocina de proceso que se nos ha ido olvidando con el tiempo. Volver al libro de Laura Esquivel es volver a ese proceso, es volver a esa cocina”, explicó Ivonne.

Además, adelantó que también se servirán otros platillos mencionados en la novela, como la torreja de nata, la rosca de Reyes, el pan chabela, el champandongo y la torta de Navidad.

“Va a haber un momento muy emotivo cuando se habla de los fósforos y del significado de la luz, de las emociones en nuestra alma. Hay mucha gente involucrada”, comentó.

Otra de las sorpresas será un vino elaborado por Las Pudencianas, cuya mezcla fue elegida por la propia autora.

Laura Esquivel rompe con muchísimas cosas, porque se mete a la cocina, y no cualquiera entra a la cocina. Entrar a la cocina es entrar al alma”.
Ivonne Orozco, cocinera y dueña de ‘Las Delicias de Mi General’

“Laura Esquivel fue a Las Pudencianas Ciudad de México y la mezcla de uvas que probará la gente esta noche fue seleccionada por ella”, recordó la organizadora.

Además, la marca local Chocolate Oso se sumó al homenaje con un producto de edición especial dedicado a la escritora, el cual también formará parte de la experiencia.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Con temor de olvidar a alguno de los participantes, Orozco agradeció a todas las personas que hicieron posible el evento y expresó su deseo de que esta sea la primera de muchas celebraciones dedicadas a la escritora y a la gastronomía coahuilense.

“Ya tenemos quien nos apoye para que todo salga lo mejor y de manera ordenada. Se sumó el chef Juan Ramón, cosa que me da mucho gusto. Nunca habíamos trabajado juntos y también es un reto colaborar con un emblema, con un maestro de los banquetes.

$!Personalidad. La escritora Laura Esquivel será la invitada de honor de una cena temática en el Museo de las Aves, donde chefs de Saltillo recrearán algunos de los platillos más emblemáticos de ‘Como agua para chocolate’.
Personalidad. La escritora Laura Esquivel será la invitada de honor de una cena temática en el Museo de las Aves, donde chefs de Saltillo recrearán algunos de los platillos más emblemáticos de ‘Como agua para chocolate’. FOTO: ARCHIVO

“Luisa Castilla, para mí, es de lo mejor que hay en la ciudad. Sin duda es una mujer extraordinaria en su cocina. Trabajar con ellos, en lo particular, representa un gran aprendizaje”, explicó.

También destacó el trabajo de dos colaboradoras fundamentales. “Cristina Abugarate, chef ejecutiva de La Canasta, ha mostrado una enorme generosidad; y Mina, de La Cocina de Mina, que es una chica muy anónima, me ha sorprendido con todos sus gestos hacia este evento”, afirmó.

Finalmente, Orozco aseguró que este proyecto no busca promover su trabajo personal, sino destacar el talento gastronómico de Saltillo.

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“Llevo muchos años en Saltillo y siempre voy a estar agradecida con la ciudad. Estos eventos no son para mi promoción personal, de ninguna manera. Son para promover el gran talento y las grandes cosas que tenemos en la ciudad y que, a veces, no nos damos cuenta de que ahí están”.

Nerviosa, pero emocionada, Ivonne aseguró estar lista para recibir tanto a Laura Esquivel como a los asistentes que adquirieron su boleto para vivir esta experiencia gastronómica.

“Creo que Laura Esquivel rompe con muchísimas cosas, porque se mete a la cocina, y no cualquiera entra a la cocina. Entrar a la cocina es entrar al alma”, concluyó.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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