Militares enfrentan a grupo armado durante recorrido de vigilancia en Matamoros

El 11 de julio se reportó un enfrentamiento entre elementos militares y civiles armados en Matamoros, Tamaulipas. El incidente concluyó sin víctimas fatales y dos lesionados, presuntamente, por heridas de bala, aunque no se ha esclarecido la causa oficial.

Según las autoridades estatales de Tamaulipas, el enfrentamiento se libró entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y un grupo de hombres armados. No se ha esclarecido si los civiles pertenecen a alguna célula del crimen organizado de la región.

Se destacó que, tras las agresiones iniciales, el vehículo de los atacantes perdió el control y se impactó. Las autoridades no mencionaron en cuántas unidades se desplazaban los hombres armados.

El incidente ocurrió durante un recorrido de seguridad y vigilancia en Matamoros, y no en un operativo planificado. Los elementos federales respondieron a las agresiones del grupo armado, las cuales sucedieron en las inmediaciones del Libramiento y la avenida La Gran Puerta de México, a la altura de la colonia Praderas de La Rioja.