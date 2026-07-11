Militares enfrentan a grupo armado durante recorrido de vigilancia en Matamoros

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    Militares enfrentan a grupo armado durante recorrido de vigilancia en Matamoros
    Enfrentamiento de militares contra civiles armados en Matamoros Cuarto oscuro

No se reportó que hubiera heridos por parte de los elementos de Defensa, pero sí se registraron dos lesionados del grupo armado

El 11 de julio se reportó un enfrentamiento entre elementos militares y civiles armados en Matamoros, Tamaulipas. El incidente concluyó sin víctimas fatales y dos lesionados, presuntamente, por heridas de bala, aunque no se ha esclarecido la causa oficial.

Según las autoridades estatales de Tamaulipas, el enfrentamiento se libró entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y un grupo de hombres armados. No se ha esclarecido si los civiles pertenecen a alguna célula del crimen organizado de la región.

Se destacó que, tras las agresiones iniciales, el vehículo de los atacantes perdió el control y se impactó. Las autoridades no mencionaron en cuántas unidades se desplazaban los hombres armados.

El incidente ocurrió durante un recorrido de seguridad y vigilancia en Matamoros, y no en un operativo planificado. Los elementos federales respondieron a las agresiones del grupo armado, las cuales sucedieron en las inmediaciones del Libramiento y la avenida La Gran Puerta de México, a la altura de la colonia Praderas de La Rioja.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/confirma-sheinbaum-dos-ataques-a-la-semar-durante-operativos-en-sinaloa-HO21945626

En el lugar fueron asegurados un fusil calibre 50 tipo Barrett, ocho armas largas, un vehículo y diverso equipo táctico. No se reportan elementos militares lesionados’ destaca el comunicado de las autoridades.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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