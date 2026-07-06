Confirma Sheinbaum dos ataques a la Semar durante operativos en Sinaloa

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México
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    Confirma Sheinbaum dos ataques a la Semar durante operativos en Sinaloa
    Se reportó un saldo preliminar de al menos 10 presuntos sicarios abatidos. Semar

Elementos de la Marina fueron atacados en dos ocasiones durante un operativo en el sur del estado

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que elementos de la Secretaría de Marina fueron atacados en dos ocasiones durante un operativo en el sur de Sinaloa, donde se reportó un saldo preliminar de al menos 10 presuntos sicarios abatidos.

La mandataria informó que en una primera agresión, varios marinos resultaron heridos y que, al día siguiente, las fuerzas navales fueron atacadas nuevamente.

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“El día anterior fueron heridos varios marinos y en una acción al siguiente día fueron agredidos nuevamente y por eso la situación que reportas”, señaló.

SHEINBAUM NO DA DETALLES DE ENFRENTAMIENTOS

Sheinbaum fue cuestionada por el enfrentamiento registrado en el municipio de Rosario, donde fuerzas federales desplegaron un operativo terrestre y aéreo tras una agresión contra personal naval que realizaba recorridos de vigilancia.

La presidenta no detalló el número de elementos lesionados, las condiciones de los ataques ni el saldo definitivo del enfrentamiento, y remitió al Gabinete de Seguridad para ampliar la información.

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De acuerdo con reportes locales, el operativo se concentró en comunidades serranas de Rosario y Concordia, con participación de la Marina, Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y corporaciones estatales.

OPERATIVOS DE BÚSQUEDA

La movilización federal ocurrió en paralelo a la búsqueda de Óscar Luciano Martínez Larios, “El Casco 81”, identificado como operador de “Los Chapitos” en los municipios de Rosario y Concordia.

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Información preliminar señaló que en el despliegue fueron detenidas al menos tres personas, entre ellas un mexicano y un colombiano, y se aseguraron armas, cargadores y equipo táctico.

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