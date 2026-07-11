Mujer conoce a hombre en redes y termina muerta tras ser rociada de gasolina y prendida en fuego, en NL
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La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó la muerte de la joven de 25 años quien falleció a causa de las quemaduras que presentaba en gran parte de su cuerpo
La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó la muerte de una joven, de 25 años, quien perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones que presentaba tras haber sido rociada con gasolina y prendida en fuego, en Nuevo León.
La víctima, de identidad protegida con las iniciales P.Y., de 25 años, conoció a un chico en redes sociales y este la invitó a una fiesta en donde terminó agredida.
La joven fue localizada en la vía pública en la calle Sección 123 de la colonia Lomas del Sol en Juárez y fue ingresada al Hospital General de ese mismo municipio, en donde este sábado se reportó su deceso.
La mujer falleció debido a las quemaduras que sufrió en diversas regiones anatómicas.
Trascendió que ella alcanzó a declarar que conoció a un chico en redes sociales y este la invitó a la fiesta en donde posteriormente ocurrió la agresión. Los hechos están en proceso de investigación a cargo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) que investigan el caso con perspectiva de género.