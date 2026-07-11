Mujer conoce a hombre en redes y termina muerta tras ser rociada de gasolina y prendida en fuego, en NL

La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó la muerte de una joven, de 25 años, quien perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones que presentaba tras haber sido rociada con gasolina y prendida en fuego, en Nuevo León.

La víctima, de identidad protegida con las iniciales P.Y., de 25 años, conoció a un chico en redes sociales y este la invitó a una fiesta en donde terminó agredida.

La joven fue localizada en la vía pública en la calle Sección 123 de la colonia Lomas del Sol en Juárez y fue ingresada al Hospital General de ese mismo municipio, en donde este sábado se reportó su deceso.

La mujer falleció debido a las quemaduras que sufrió en diversas regiones anatómicas.