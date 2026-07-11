Mujer conoce a hombre en redes y termina muerta tras ser rociada de gasolina y prendida en fuego, en NL

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Mujer conoce a hombre en redes y termina muerta tras ser rociada de gasolina y prendida en fuego, en NL
    Feminicidio en Nuevo León Vanguardia

La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó la muerte de la joven de 25 años quien falleció a causa de las quemaduras que presentaba en gran parte de su cuerpo

La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó la muerte de una joven, de 25 años, quien perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones que presentaba tras haber sido rociada con gasolina y prendida en fuego, en Nuevo León.

La víctima, de identidad protegida con las iniciales P.Y., de 25 años, conoció a un chico en redes sociales y este la invitó a una fiesta en donde terminó agredida.

La joven fue localizada en la vía pública en la calle Sección 123 de la colonia Lomas del Sol en Juárez y fue ingresada al Hospital General de ese mismo municipio, en donde este sábado se reportó su deceso.

La mujer falleció debido a las quemaduras que sufrió en diversas regiones anatómicas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/fiscalia-mantiene-busqueda-de-presunto-feminicida-en-la-region-sureste-BF22057006

Trascendió que ella alcanzó a declarar que conoció a un chico en redes sociales y este la invitó a la fiesta en donde posteriormente ocurrió la agresión. Los hechos están en proceso de investigación a cargo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) que investigan el caso con perspectiva de género.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Feminicidios
Redes sociales
Violencia

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Distracciones

Distracciones
true

¿Todos nos volvimos FIFAS?
Señalaron que autoridades electorales podrían sancionar al gobierno estatal por la presencia de trabajadores del estado en eventos mundialistas.

Cuestionan cuánto costó la ‘party’ de Samuel García por Mundial en Nuevo León
Al sudafricano, playera número 23, se le vió feliz y celebrando con sus compañeros después de vencer 1-0 a Corea del Sur en el Mundial, duelo que se disputó en Monterrey.

Muere Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica que enfrentó a México en el Mundial 2026
SEP cuenta con un primer borrador del Calendario Escolar 2026-2027 para escuelas de educación básica, tanto para escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Propuesta SEP del Calendario Escolar 2026-2027: ¿Cuándo es el regreso a clases y qué puentes habrá?
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) lleva la conectividad a zonas marginadas y rurales de México con el programa Internet para Todos.

¿El internet más barato de México? CFE ofrece paquetes desde $35 y $85 pesos con redes ilimitadas
Un video de 2022 volvió a colocar a Pedro Sola en el centro de la controversia tras mostrarlo proponiendo cortar las cuerdas vocales a los perros.

‘Pues mándales cortar las cuerdas vocales’... reviven video de 2022 donde Pedro Sola pedía silenciar a los perros
Falla. La intensa agenda de conciertos de Ariana Grande habría hecho imposible su incorporación al rodaje de la serie.

Ariana Grande abandona ‘American Horror Story’ antes del estreno de la temporada 13