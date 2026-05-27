‘Nada está heredado’, dice ‘Andy’ López Beltrán ante aspiración a una diputación en Tabasco

    López Beltrán dijo que tiene 15 años haciendo política, pero que hasta ahora va por cargo popular, pues tenía un pacto con su padre de no participar hasta que se retirara. CUARTOSCURO

El exsecretario de Organización de Morena dio a conocer que ya cambió su dirección a la entidad tabasqueña para estar en condiciones de competir

Tras asegurar que nada está dado por herencia, Andrés Manuel López Beltrán afirmó que competirá en igualdad de circunstancias en el proceso interno de Morena por la candidatura del sexto distrito federal, al mismo tiempo que dio a conocer que ya cambió su domicilio ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y en breve recibirá su nueva credencial de elector.

Entrevistado por la estación de radio XEVX, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador relató que nació en Tabasco y vivió en Villahermosa hasta los 11 años de edad y posteriormente se fue a radicar a la Ciudad de México, debido a que su padre fue designado Presidente Nacional del PRD.

“Nos movimos toda la familia a la Ciudad de México. Allá estudié, allá crecí, me desempeñé, pero siempre tuve arraigo a la tierra. Soy tabasqueño de nacimiento y pensé que para mí sería mucha mejor opción hacer política en este estado, cuna de nuestro movimiento donde empezó Andrés Manuel López Obrador su camino y un estado que también necesita del trabajo de nosotros. La Ciudad de México, aunque la considero también mi casa, por muchos años viví ahí”, aseveró.

El exsecretario de organización de Morena afirma conocer bien el distrito sexto que comprende los municipios de Centro, Teapa, Tacotalpa y Jalapa. “Aunque viví en la Ciudad de México siempre tuve mi rancho, mi negocio aquí en Tabasco, en particular en el municipio de Teapa. Y por lo menos una vez al mes estaba yo presente viendo mi negocio, viendo mi rancho. Nunca me desarraigue, conozco bien el distrito, lo he trabajado, no solo en el ámbito empresarial, también fui delegado en Tabasco de Morena y he hecho trabajo político aquí permanentemente”.

López Beltrán afirma que no por ser hijo de AMLO tiene la candidatura segura, por lo que se someterá al proceso interno de su partido como cualquier otro militante, ya que nada se otorga por herencia.

“Yo vengo a eso, vengo a competir. No está nada dado. Yo haré la parte que me corresponde por quedar en la preferencia en las encuestas internas de nuestro partido. Me voy a someter a eso, me voy a someter al escrutinio de la gente. Yo creo que nada está dado, nada está heredado, vengo a trabajarlo y por eso me he caracterizado siempre por trabajar abajo con la gente sin hacer mucho ruido, pero con un trabajo intenso”, apuntó.

Reveló que aun cuando es originario de Tabasco decidió cambiar su domicilio a Teapa donde tiene su rancho. “Yo ya cambié mi dirección a Teapa, Tabasco y ya me empadroné en el estado nominado. Ya existe el trámite. más espero que hoy me la entreguen y poderla ya mostrar. Pero ya hice mi cambio de domicilio al municipio a Teapa, Tabasco”, apuntó López Beltrán.

“Yo llevo más de 15 años haciendo política y es interesante que es la primera vez que voy a ser candidato a un puesto de elección popular. ¿Por qué esperé tanto tiempo? Bueno, porque yo tenía un acuerdo con Andrés Manuel López Obrador acerca de que yo no iba a participar en política el tiempo que él estuviera en activo. Él se encuentra en total retiro de la política desde más de un año y medio y creí que por primera vez era justo participar en la elección de 2027”, concluyó.

