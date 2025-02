‘No sé por qué dijo eso, está equivocado’: acusa padre de Fátima a Mario Delgado de mentir

Protestas y exigencias de justicia han inundado las redes sociales, después de que se hiciera público el caso de Fátima, una estudiante de la secundaria 236 de la alcaldía Iztapalapa que habría sido empujada desde el tercer piso de la institución educativa, presuntamente por su gusto al K-pop.

Mientras la familia de la menor de edad defiende que se trata de un caso de bullying, las autoridades sostienen que no hay indicios de que empujaron a Fátima.

“Esas son versiones que van y vienen, que no tenemos comprobadas, no podemos victimizar. Hay que esperar a conocer bien qué pasó. Hasta el momento, Fátima no ha querido dar declaraciones; tenemos que esperar para conocer bien los hechos”, dijo Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“No hay ningún indicio que indique que ella fue empujada para que cayera. No hay ningún tipo de información que conduzca a eso”, añadió.