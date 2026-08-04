Novatadas, abusos físicos, bullying y hasta decesos marcan a las llamadas escuelas militarizadas

En abril de 2025, un menor de 13 años de edad, llamado Erick, murió en un campamento militar organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, con sede en la Ciudad de México, en un predio de la comunidad de Felipe Neri, municipio de Tlalnepantla, al norte del estado de Morelos.

Novatadas, abusos físicos y mentales, amenazas, bullying y hasta decesos han marcado a las llamadas escuelas militarizadas que operaban en distintas partes del país y que la Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió clausurar tras la muerte de una alumna de 13 años en un plantel de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Erika Torbellín, madre del menor, contó que pagó una cuota de recuperación de mil 800 pesos y que el viernes 25 de abril de 2025, alrededor de las 14:00 horas recibió una llamada de los organizadores para informarle que su hijo estaba “un poquito mal” y que había sido hospitalizado.

Al llegar al hospital en Cuautla fue informada de que su hijo había fallecido y que incluso ya no presentaba signos vitales cuando arribó al centro hospitalario.

Las autoridades educativas le comunicaron que su hijo se había desvanecido durante el entrenamiento; sin embargo, en la necropsia se informó que la causa de muerte fue por estallamiento de vísceras.

En Puebla, la Academia Militarizada “Ignacio Zaragoza” (AMIZ) que opera en la capital fue señalada de permitir abusos contra sus estudiantes.

En diversos videos y testimonios difundidos por medios locales, exestudiantes revelaron que los disciplinaban con una tabla a la que llamaban “La Corregidora”.

La academia, tras la orden presidencial de cerrar ese tipo de colegios, eliminó sus anuncios oficiales en la fachada y los directivos anunciaron que seguirían operando bajo otro formato e incluso ofrecieron devolver colegiaturas.

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora informó que actualmente no existen escuelas con un modelo militarizado incorporadas oficialmente al sistema educativo estatal.

Sin embargo, en 2025 el Centro de Estudios de Educación Militarizada (CEDEM), en Ciudad Obregón, cerró sus puertas luego de incumplimientos normativos y de un caso de agresión en contra de uno de sus estudiantes.

El caso se convirtió en uno de los episodios más graves de presunta violencia y novatada documentados en un plantel de este tipo en la entidad.

Un joven fue sometido por siete compañeros, quienes lo golpearon, amarraron y humillaron por no portar las botas requeridas por la institución.

Videos que luego se difundieron en redes sociales muestran al estudiante inmovilizado, con los pies sujetos con cinta mientras era agredido por otros alumnos, sin que se observara la intervención de personal docente o autoridades escolares.

La madre del menor afirmó que su hijo sufrió lesiones físicas, presentó miedo después de la agresión y fue nuevamente confrontado con los mismos compañeros tras el incidente.

En Aguascalientes, Luis, exalumno del Bachillerato General Militarizado “José María Chávez”, señaló que le fue difícil ser alumno en ese plantel, en donde imponen la educación con regaños o golpes, y obligan a los alumnos a matar animales para comerlos crudos, como parte del adiestramiento militar que brindan.

Se aplicaba “mano dura”. “Si no hacías algo bien, te tocaban a veces golpes, te tocaba el regaño, la humillación. Decían que si no aguantábamos mejor nos saliéramos, que éramos unas gallinas o que las niñas aguantaban más que nosotros o cosas así”, comentó.

A los 15 años de edad ingresó al Bachillerato General Militarizado, del que egresó en julio de 2025, pero dice que no todos los que ingresaron junto con él aguantaron; al menos 10 se fueron.