¿Quién es Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”?... protagonista del libro de Anabel Hernández sobre cómo los cárteles conquistaron México

La obra, publicada por Grijalbo , se apoya en el testimonio del exlugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva , quien decidió colaborar con las autoridades estadounidenses y relatar episodios que, según la autora, ayudan a entender cómo distintas organizaciones criminales lograron infiltrarse en instituciones públicas durante más de tres décadas.

El lanzamiento de Narcocracia , la más reciente investigación de la periodista Anabel Hernández , ha despertado un intenso interés por la figura de Sergio Villarreal Barragán , conocido como “El Grande” , un personaje que pasó de integrar corporaciones policiacas a convertirse en uno de los operadores más influyentes del crimen organizado en México.

La portada del libro reúne a seis expresidentes mexicanos, varios líderes del narcotráfico y al actual secretario de Seguridad, en una composición que ha generado debate desde su presentación. El mensaje con el que fue anunciado resume el eje de la publicación: ”Cuando el crimen dicta las reglas, la democracia muere. Secretos guardados durante décadas están a punto de salir a la luz.”

DE POLICÍA JUDICIAL A OPERADOR DEL NARCOTRÁFICO

Originario de Torreón, Coahuila, Sergio Villarreal Barragán recibió el apodo de “El Grande” debido a su estatura, cercana a los 2.03 metros. Antes de integrarse al crimen organizado trabajó como agente de la Policía Judicial, etapa en la que, de acuerdo con sus propias declaraciones, tuvo contacto con importantes figuras del narcotráfico.

Con el paso de los años colaboró con organizaciones como el Cártel de Juárez, el Cártel de Sinaloa y posteriormente con los Beltrán Leyva, donde adquirió un papel estratégico. Diversas investigaciones señalan que utilizó conocimientos policiales para coordinar operaciones, infiltrarse en corporaciones y ejecutar acciones contra grupos rivales.

Durante sus declaraciones judiciales también narró diversos episodios de violencia y aseguró haber participado en operaciones de alto impacto ordenadas por los líderes de la organización criminal. Sus testimonios se convirtieron en parte de expedientes utilizados tanto en México como en Estados Unidos.

EL TESTIGO QUE DECLARÓ CONTRA GARCÍA LUNA

Tras ser detenido por elementos de la Marina en septiembre de 2010, “El Grande” permaneció dos años bajo custodia en México antes de ser extraditado a Estados Unidos, donde aceptó cargos relacionados con conspiración, tráfico de cocaína y lavado de dinero, además de convertirse en colaborador de las autoridades federales.

Su nombre cobró nuevamente relevancia en 2023 al comparecer como el primer testigo durante el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Frente al tribunal federal de Brooklyn declaró: ”Nos daba información sobre operaciones, nos facilitaba poner y quitar comandantes en cualquier plaza en México y compartíamos información para poder pegar a nuestros contrarios.”

Asimismo, sostuvo que altos mandos de seguridad recibían presuntos sobornos millonarios provenientes del Cártel de Sinaloa, afirmaciones que formaron parte de las pruebas presentadas durante el proceso judicial celebrado en Estados Unidos.

ANABEL HERNÁNDEZ Y SU NUEVA INVESTIGACIÓN

Con Narcocracia, Anabel Hernández suma quince libros dedicados a investigar la relación entre el crimen organizado, la corrupción y las estructuras de poder. La periodista inició su trayectoria en la década de los noventa y ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales por sus investigaciones.

Entre sus obras más conocidas destacan Los señores del narco, El traidor y La historia secreta: AMLO y el cártel de Sinaloa, publicaciones que la consolidaron como una de las voces más reconocidas en el periodismo de investigación sobre seguridad en México.

La autora también ha denunciado amenazas derivadas de su trabajo periodístico, situación que la llevó a desarrollar parte de su carrera fuera del país. Ahora apuesta por un nuevo testimonio que busca reconstruir, desde la visión de uno de sus protagonistas, la evolución del narcotráfico y su impacto en las instituciones mexicanas.