Olimpia Coral Melo, una década liderando la lucha contra la violencia digital en México

CIUDAD DE MÉXICO- La activista mexicana Olimpia Coral Melo que lleva más de una década liderando la lucha contra la violencia digital impulsó una ley nacional que lleva su nombre, admitió durante una entrevista que le concedió a la Agencia de Noticias EFE que “encabezar” esta causa derivó a “renunciar a su propia libertad”, no obstante a esto, ella reconoce la importancia de no detenerse y de continuar denunciando internacionalmente al “algoritmo patriarcal”.

“No podemos pensar que la ley lo arregla todo (...) pero la violencia digital ya no es ocurrencia de las feministas: lo dice el Estado”, acentúa a EFE Coral Melo, quien ha dado la batalla junto con otras mujeres de distintos países de América Latina para que, al igual que en México, se sancione hasta con seis años de presión la difusión no consentida de imágenes con contenido sexual e íntimo.

Así mismo, quien es la impulsora de la Ley Olimpia, misma que está replicada en 39 legislaciones estatales de México y Latinoamérica, aplaude que este tipo de violencia sea reconocida por las Naciones Unidas y por la Organización de los Estados Americanos (OEA); además de su propia vida, ya que cuando la activista tenía 18 años de edad estuvo en riesgo de perderla después de que un exnovio hiciera público un video sexual suyo en internet, precisa EFE.

Después de la aprobación de este conjunto de reformas en 2021, el nombre de Olimpia “resuena” durante las marchas feministas en el país.

La labor de la activista es reconocida en el documental “Llamarse Olimpia” que fue dirigido por la mexicana Indira Cato.