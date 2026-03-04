Olimpia Coral Melo, una década liderando la lucha contra la violencia digital en México
CIUDAD DE MÉXICO- La activista mexicana Olimpia Coral Melo que lleva más de una década liderando la lucha contra la violencia digital impulsó una ley nacional que lleva su nombre, admitió durante una entrevista que le concedió a la Agencia de Noticias EFE que “encabezar” esta causa derivó a “renunciar a su propia libertad”, no obstante a esto, ella reconoce la importancia de no detenerse y de continuar denunciando internacionalmente al “algoritmo patriarcal”.
“No podemos pensar que la ley lo arregla todo (...) pero la violencia digital ya no es ocurrencia de las feministas: lo dice el Estado”, acentúa a EFE Coral Melo, quien ha dado la batalla junto con otras mujeres de distintos países de América Latina para que, al igual que en México, se sancione hasta con seis años de presión la difusión no consentida de imágenes con contenido sexual e íntimo.
Así mismo, quien es la impulsora de la Ley Olimpia, misma que está replicada en 39 legislaciones estatales de México y Latinoamérica, aplaude que este tipo de violencia sea reconocida por las Naciones Unidas y por la Organización de los Estados Americanos (OEA); además de su propia vida, ya que cuando la activista tenía 18 años de edad estuvo en riesgo de perderla después de que un exnovio hiciera público un video sexual suyo en internet, precisa EFE.
Después de la aprobación de este conjunto de reformas en 2021, el nombre de Olimpia “resuena” durante las marchas feministas en el país.
La labor de la activista es reconocida en el documental “Llamarse Olimpia” que fue dirigido por la mexicana Indira Cato.
En un mundo en donde el 90 % de las víctimas de violencia digital son mujeres, la activista observa con “esperanza” el que lleguen mujeres a la presidencia del país, como el caso de Claudia Sheibaum, sin embargo, alerta de que las funcionarias no están exentas de la “misoginia interiorizada”, detalla EFE.
MÉXICO TIENE LA OPORTUNIDAD DE IMPULSAR EL DEBATE DE LA “ECONOMÍA GLOBAL DIGITAL”
Coral Melo explicó a a EFE que el gobierno de México tiene la oportunidad durante la discusión del tratado de libre comercio con EE.UU. y Canadá (T-MEC), impulse el debate entorno a la “economía global digital”, que con el respaldo de las grandes empresas tecnológicas, se está “deshumanizando” la realidad al elegir privilegiar “el comercio de los datos”, dejando a un lado los derechos humanos.
Así también, la activista analiza los retos de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que fue elegida a tavés voto popular en 2025.
En su opinión, en el aparato judicial continúa una “colisión de impunidad”, además de una falta de “conciencia de género” entre los jueces, quienes, frente a los actuales retos a los que se enfrentan, deberían estar preparados para poder atender casos tales como la usurpación de identidad haciendo uso de herramientas de inteligencia artificial, por lo que a su juicio, es fundamental la creación de marcos jurídicos dirigidos a protejar “los neuroderechos” o el reclutamiento de mujeres por parte del crimen organizado en las redes sociales.
UNA BATALLA QUE AÚN SIGUE LIBERÁNDOSE
“Los mensajes siguen llegando y la exigencia sigue existiendo”, afirma la defensora de derechos humanos, quien narra a EFE que todos los días recibe en sus redes sociales cientos de mensajes de mujeres que le solicitan auxilio debido al acoso sistematizado por el “algoritmo patriarcal”.
Debido a esta situación de violencia, Coral Melo se cuestiona qué entidad regional o estatal va a tener el valor de enfrentar y “responsabilizar a estas empresas digitales”, entre ellas Meta y Google.
Coral Melo, precisa a EFE que mientras no exista una respuesta, ella será la voz de las 10 millones de mujeres que han sufrido violencia digital en México y también la todas aquellas que habitan en internet, con el propósito de que sepan que “su cuerpo desnudo” compartido sin consentimiento es un delito que provoca “repercusiones” físicas y psicológicas.
“El hecho de saber que pueden ir a denunciar y exigir justicia, que sí tiene un nombre esta violencia, me hizo entender que lo que hicimos juntas valió la pena”, concluye la activista.
