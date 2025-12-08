Inicia el primer juicio oral en Coahuila por Ley Olimpia con hombre como víctima

Este lunes se desarrolló en el Centro de Justicia Penal de Coahuila la apertura del juicio oral de la causa penal 1719/2021, en el que una mujer enfrenta cargos por violencia a la intimidad sexual, aplicados en el marco de la Ley Olimpia.

El caso se registró a mediados de 2020, cuando Royme “N”, el denunciante, acudió a las autoridades para señalar a María Valeria “N”, quien entonces era su esposa, de haber difundido de forma amplia un contenido sexual sin su consentimiento.

La víctima declaró que tuvo conocimiento del envío del material después de que una persona cercana le informara haber recibido el video, y fue esta persona quien aportó las capturas de pantalla que fueron integradas como parte de la evidencia inicial.

Dado que la denuncia se interpuso durante la pandemia de COVID-19, el expediente avanzó hacia su judicialización hasta 2021, año en el que se dictó la vinculación a proceso.

Luego de cinco años, Royme “N” dice que el caso ha pasado por diversas etapas, incluidas varias audiencias y encuentros orientados a la mediación; sin embargo, toda vez que la acusada no admitió su responsabilidad en los hechos, el caso tendrá que concluir por la vía del juicio.

De acuerdo con Royme, el caso ha sido desgastante, pues durante este tiempo la defensa de la imputada promovió diversos recursos y amparos que lograron alargar el proceso en la justicia solicitada.

La Ley Olimpia establece sanciones para quienes difundan, compartan o publiquen contenido íntimo sin consentimiento. Aunque históricamente esta ley se impulsó por la incidencia de víctimas mujeres y quien la promovió fue la propia Olimpia Coral Melo, en Coahuila existen diversos casos donde los denunciantes han sido hombres.

En este caso, una vez que se dictó la apertura del juicio, las autoridades judiciales empezarán a escuchar las versiones y las pruebas de ambas partes para tomar una decisión al respecto, la cual podría ser emitida esta misma semana.