Pide SHCP a estados blindar obras hechas con recursos de ‘autos chocolate’

Con miras a las elecciones de 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas en México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó a entidades y municipios blindar las obras de pavimentación que se realicen con recursos recaudados por la regularización de vehículos de procedencia extranjera, también conocidos como “chocolate”.

A manera de subsidios, la Federación entrega directamente los recursos ingresados por el cobro de aprovechamiento de 2 mil 500 pesos por cada vehículo regularizado.

Según los lineamientos para la entrega y uso de recursos para el ejercicio de 2026, en materia de transparencia y rendición de cuentas, estados y municipios deben respetar las disposiciones jurídicas en materia electoral.

En ese sentido y, ante las elecciones para renovar 17 gubernaturas en 2027, la SHCP solicitó a estados y municipios que la documentación e información vinculada a los proyectos de pavimentación citados deban incluir la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

Asimismo, en las obras realizadas con cargo a esos subsidios, se deberá incluir el lema: “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”.

Además, en los informes de gasto y cuenta pública que presenten ante congresos locales, deberán dar a conocer la aplicación de los recursos otorgados para los proyectos de pavimentación.

Por otro lado, trimestralmente deben publicar en internet y otros medios accesibles para los ciudadanos la información de descripción de los proyectos de pavimentación, los montos, las metas, los proveedores o contratistas, gastos indirectos y los avances físicos y financieros.

Asimismo, celebrar con la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto (UDPCSG) de la SHCP, a más tardar el 11 de febrero de 2026, el convenio o los convenios para la transferencia de los subsidios.

Se deberán incluir datos sobre los municipios beneficiarios, los proyectos de pavimentación, los montos de los mismos, así como los calendarios de ejecución respectivos durante el ejercicio fiscal de 2026.

Entre los requisitos para regularizar un vehículo extranjero se tiene que acreditar la propiedad del mismo, identificación oficial vigente, el comprobante de domicilio y del pago, así como el documento de manifiesto bajo protesta de decir la verdad firmado.