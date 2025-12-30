Aranceles son para proteger la economía de México y más de 350 mil puestos de trabajo: SE

México
/ 30 diciembre 2025
    Aranceles son para proteger la economía de México y más de 350 mil puestos de trabajo: SE
    A través de un comunicado, la Secretaría de Economía mantuvo la postura de que estos impuestos a las importaciones podrán apoyar a la economía nacional. EFE

Sectores sensibles como el calzado, textiles, vestido, acero y automotriz podrán verse beneficiados con esta medida, aunque posiblemente los precios puedan subir

La aplicación de aranceles a mil 463 fracciones busca salvaguardar más de 350 mil puestos de trabajo y elevar a 15 por ciento el contenido nacional en reemplazo de insumos importados, afirmó la Secretaría de Economía (SE).

”Esta modificación a los aranceles tiene por objeto principal salvaguardar cerca de 350 mil empleos en el País en sectores sensibles como calzado, textiles, vestido, acero y automotriz, así como contribuir a la reindustrialización soberana, sostenible e incluyente en sectores estratégicos (...) corrigiendo distorsiones comerciales y la alta dependencia de importaciones”, acotó la SE a través de un comunicado.

Los aranceles, vigentes a partir del 1 de enero, no se dirigen a ningún país en particular, insistió la dependencia, sino a proteger sectores específicos como las industrias automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques y vidrio, vulnerables a mercancías provenientes de países con los que México no tiene un acuerdo comercial internacional.

”Esta medida está vinculada al Plan México, con la que se busca elevar el 15 por ciento de contenido nacional en las cadenas productivas, lo que implica que cada vez se produzca más en México, se reemplacen insumos que se importan para desarrollarlos en el País, reforzar el programa Hecho en México, elevar la inversión nacional hasta el 28 por ciento del PIB, generar 1.5 millones de empleos y lograr que el consumo nacional tenga cada vez más proveeduría de empresas grandes, pequeñas y medianas instaladas en México”, afirmó Economía.

Sin embargo, los aranceles tendrán un impacto sobre los insumos en la cadena productiva y se calcularán dependiendo del tipo de mercancía. El aumento de precios se podrá percibir directamente en los insumos e indirectamente en el precio final del producto.

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

