Pierde altura el tráfico aéreo entre México y EU

A ello se sumó este año el débil crecimiento de la economía estadounidense, así como el alto precio de la turbosina y la percepción de inseguridad en México, dicen especialistas.

Las políticas migratorias que ha implementado el gobierno de Estados Unidos desde el año pasado destacan entre los factores que han desincentivado el tráfico de pasajeros de avión entre México y la Unión Americana, el segundo mercado aéreo transfronterizo más grande del mundo.

Por esto, entre enero y abril el tráfico aéreo entre México y Estados Unidos se ubicó en 13 millones 359 mil pasajeros, una caída de 5.6% respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Sin embargo, el tráfico entre México y Canadá subió 9.7%; con España, 7%; con Colombia, 11%; Reino Unido, 2.5%, así como en 18% con Panamá y con Francia.

Jonathan Félix, analista del sector aéreo en la calificadora de valores Verum, considera que las políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump desincentivan los viajes entre México y Estados Unidos, ya que el tráfico con Canadá, Europa, Sudamérica y Asia se ha incrementado.

“Es una combinación de muchas cosas, pero tiene mucho peso la parte del presidente Trump y todas las medidas que está implementando para contener el tema de la migración. Ha sembrado algo de miedo, y eso ha repercutido en los vuelos internacionales hacia Estados Unidos”, indicó.

Los mexicanos que residen en la Unión Americana temen que cambie la política migratoria de un día para otro y enfrenten problemas para volver a entrar, mientras que los que viven en México y pueden viajar al país vecino, también temen que haya problemas para ingresar.

A la política migratoria se suma la situación económica en Estados Unidos, pues ante el aumento de la inflación, los estadounidenses han dejado de viajar al extranjero, incluyendo sitios de playa en el país como Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos.Fabricio Cojuc, analista independiente del sector aéreo, coincidió en que la política migratoria hostil de Estados Unidos hacia la población mexicana ha impactado el tráfico aéreo.

“La gente es muy precavida en no salir y no viajar, justamente porque no saben si van a poder entrar al aeropuerto o enfrentar un trámite en aduanas o en migración. Ese segmento en particular, del tráfico migrante que visita amigos y parientes, está en un compás de espera hasta que se calmen las aguas, y se ve un efecto en la baja en el número de viajes realizados”, explicó.

Adicionalmente, las alertas de viaje que ha emitido Estados Unidos para viajar a México también impactan en el ánimo de los extranjeros para visitar el país.

”Lo que sucedió en Jalisco, con la captura de “El Mencho”, le afectó mucho a Puerto Vallarta en cuanto a llegadas de turistas extranjeros, en particular de Estados Unidos, y ha sido alerta tras alerta. Antes del Mundial, Estados Unidos emitió otra alerta de viaje. Todo eso le ha pegado al segmento de tráfico vacacionista de Estados Unidos, principalmente en las playas de México”, agregó Cojuc.

De enero a abril, la ruta Los Ángeles a Guadalajara registró una caída de 3.6% en número de pasajeros, pero también hay disminuciones en los tramos Dallas-Cancún (6.8%), Ciudad de México-Los Ángeles (3.4%), Cancún-Atlanta (9.1%) y Houston-Cancún (7.5%).

Cojuc agregó que, para julio, un mes de temporada alta por tratarse de vacaciones de verano, se prevé una reducción de 17% en el número de vuelos programados entre Estados Unidos y Cancún, y gran parte de ese recorte es por parte de aerolíneas del país vecino, siendo la ciudad quintanarroense el principal receptor de vuelos desde la Unión Americana.

Destinos de playa

Cojuc agregó que, ante el reciente aumento en el precio de la turbosina, las aerolíneas están reduciendo su capacidad, es decir, recortando los vuelos menos rentables, que generalmente son hacia destinos de playa, porque no tienen tarifas tan altas.

”Cuando quitas asientos del mercado, los que quedan son más caros. Es la ley de la oferta y demanda: cortas la oferta y la demanda se mantiene o no cae y suben las tarifas”, explicó.

Particularmente, las aerolíneas estadounidenses usan las rutas de playa para quemar millas.

“Atraen pasajeros a través de sus programas de viajero frecuente o tarjetas de fidelidad. Van sumando puntos y estas rutas sirven para que la gente use sus puntos. Son rutas estratégicas para deshacerse de pasivos como las millas”, detalló Cojuc.