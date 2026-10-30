Exhiben audio de presunta disputa entre Guadalupe Taddei y proveedor electoral por negocios en Coahuila

En el audio, difundido por el medio La Saga, sólo se escucha la voz de Hernández Casillas, quien acusa a Taddei de intentar perjudicar sus negocios y de buscar terminar tanto la relación personal como los compromisos que, asegura, habían establecido.

Una nueva grabación filtrada de José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf y proveedor de instituciones electorales, exhibe el rompimiento de su relación con Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y las diferencias que, según él, surgieron por intereses comerciales en Coahuila.

“Lo que quería ella era cortar la relación y el compromiso que había hecho”, afirma al inicio de la grabación.

Más adelante, el empresario reclama que durante tres años colaboró en la integración de la estructura del INE y en el desarrollo de proyectos, pero que Taddei habría buscado quedarse con el control de esos acuerdos.

“Pasaste tres años jodiendo y formando toda la primera plana del INE como lo hice yo, además de la visión y la ubicación de proyectos que muchos se dieron y muchos se están dando ahora. Nada más que la señora quería todo para ella”, dice.

Hernández Casillas sostiene que la exfuncionaria intentó perjudicarlo en Coahuila y advierte que no permitirá que intervenga en sus negocios.

“Los acuerdos deben ser que no se mete en mi negocio, porque quería chi%$&me en Coahuila”, señala. También menciona posibles diferencias en Veracruz y afirma que llegó a creer que entre ambos existía una relación sentimental, pero que después interpretó sus acciones como parte de una estrategia para obtener ventajas comerciales.

En otro momento, el empresario asegura que cuenta con contactos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que le han pedido posponer un viaje para evitar que se integre un expediente relacionado con Taddei.

“Me están pidiendo que me espere, pues para que no llegue a hacerse el expediente de Guadalupe”, afirma.

En la grabación también aparece el nombre de Jesús Octavio García González. Hernández Casillas reclama a Taddei que no haya intervenido para que García González resolviera un adeudo con una mueblería, cuyo propietario ya habría demandado al exfuncionario electoral.

García González también es mencionado en los videos difundidos por Latinus este jueves. En uno de ellos, Hernández Casillas pregunta a Taddei cuántas personas había incorporado al INE cada uno de los integrantes del grupo que, según el empresario, tenía influencia en el instituto. En ese contexto, cuestiona si García González había ingresado a numerosos trabajadores provenientes de Veracruz.

Latinus difundió además otras grabaciones en las que Hernández Casillas reclama que funcionarios electorales dejaron de atender sus indicaciones y menciona entre ellos a Mario Burciaga, quien hasta el martes se desempeñaba como director de Recursos Materiales del INE.

En otro de los videos, el empresario sostiene que dos hijos de Taddei tienen casas y realizan viajes gracias a negocios que, asegura, se hicieron con recursos del organismo electoral.

El audio también menciona a los grupos empresariales conocidos como Los Carranza y Los Corona, vinculados con la impresión y la producción de materiales de seguridad para procesos electorales.

“Hay veces que te sales con la tuya y otras no”, advierte el empresario en la grabación.