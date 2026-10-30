Bien firme

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Muere Cuauhtémoc Cárdenas, líder de la izquierda y fundador del PRD
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Calaveras 2026
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Se jodió México cuando AMLO llegó al poder
29 de octubre: Se recuerda a las almas de los ahogados, con ofrendas cerca del agua o con elementos azules.

Día de Muertos 2026: El 29 de octubre se le pone la ofrenda a las almas que fallecieron cerca del agua
La mezcla de fiestas, sustos, bromas y caramelos dista mucho de los antiguos orígenes de Halloween.

Halloween... ¿Qué significa y cuál es su misterioso origen?
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Un siglo de brujas en el cine mexicano e internacional
Syntek reveló durante una entrevista con Mariano Osorio que se separó de su esposa, Karen Coronado.

Aleks Syntek se separa de su esposa... ‘Yo le coarté sus sueños porque mi carrera es monstruosa’
Stephanie Vaquer permanece alejada de la programación de WWE por una enfermedad, justo cuando buscaba convertirse nuevamente en retadora al Campeonato Mundial Femenino de Liv Morgan.

¿Qué pasó con Stephanie Vaquer? La luchadora chilena desaparece de WWE y revelan motivo de su ausencia
La Jauría llega al cierre de la fase regular con tres triunfos y tres derrotas, y enfrentará a un rival al que ya superó durante esta temporada.

Lobos UAdeC visita a Indios UACJ en su último juego de temporada regular