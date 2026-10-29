¡Luto en el cine! Muere el actor Patrick Stewart a los 86 años

Un duro golpe para los fanáticos del cine es la noticia del fallecimiento del actor inglés Patrick Stewart, quien murió en su residencia de Los Ángeles, de acuerdo con lo compartido en un comunicado publicado a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

Stewart se quedó con el estreno pendiente de ‘Avengers: Doomsday’, cinta con la que se despediría de su icónico personaje del ‘Profesor X’ y que significó su regreso a la franquicia después de más de 20 años.

“Anunciamos con gran pena el fallecimiento de Sir Patrick Stewart el día de ayer en su hogar en Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy”, se puede leer en el comunicado.