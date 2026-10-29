¡Luto en el cine! Muere el actor Patrick Stewart a los 86 años
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El actor británico alcanzó la fama internacional gracias a sus personajes en franquicias como ‘Star Trek’ y ‘X-Men’, de Marvel
Un duro golpe para los fanáticos del cine es la noticia del fallecimiento del actor inglés Patrick Stewart, quien murió en su residencia de Los Ángeles, de acuerdo con lo compartido en un comunicado publicado a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.
Stewart se quedó con el estreno pendiente de ‘Avengers: Doomsday’, cinta con la que se despediría de su icónico personaje del ‘Profesor X’ y que significó su regreso a la franquicia después de más de 20 años.
“Anunciamos con gran pena el fallecimiento de Sir Patrick Stewart el día de ayer en su hogar en Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy”, se puede leer en el comunicado.
In lieu of flowers, memorial contributions may be made to:Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund https://t.co/luC5CdcWDyAlzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources https://t.co/zvNptfyuNdPhoto Credit: Tommy Garcia https://t.co/XNncEVq56X— Patrick Stewart (@SirPatStew) October 29, 2026
UN ADIÓS RODEADO DE AMOR
De acuerdo con la información oficial, la despedida del intérprete del Capitán Jean-Luc Picard estuvo acompañada por el cálido abrazo de su familia y amigos, entre música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa emoción profunda, según se informó.
También se recordaron sus más de seis décadas de carrera actoral, incluyendo su paso por Broadway, Hollywood y la televisión internacional.
Sus últimos proyectos estrenados fueron ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’ y ‘Star Trek: Picard’, además de haber dado vida a personajes como ‘Ebenezer Scrooge’, de ‘Un Cuento de Navidad’, y participar en doblajes para videojuegos o series animadas como ‘Los Simpson’ y ‘La Era de Hielo’.
Desde Marvel Studios se despidieron del actor, resaltando sus cualidades delante y detrás de la cámara, que lo consagraron a lo largo de más de 50 años.
“Fue un talento singular, un colaborador generoso y un verdadero caballero. Nuestros corazones están con su esposa Sunny, sus hijos, sus amigos y los innumerables fans alrededor del mundo cuyas vidas tocó con su arte”, se lee en el mensaje.
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