¡Luto en el cine! Muere el actor Patrick Stewart a los 86 años

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    ¡Luto en el cine! Muere el actor Patrick Stewart a los 86 años
    Legado. El actor británico construyó una trayectoria que trascendió los superhéroes y lo llevó a convertirse en una figura emblemática de Hollywood y el teatro. FOTO: INTERNET

El actor británico alcanzó la fama internacional gracias a sus personajes en franquicias como ‘Star Trek’ y ‘X-Men’, de Marvel

Un duro golpe para los fanáticos del cine es la noticia del fallecimiento del actor inglés Patrick Stewart, quien murió en su residencia de Los Ángeles, de acuerdo con lo compartido en un comunicado publicado a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

Stewart se quedó con el estreno pendiente de ‘Avengers: Doomsday’, cinta con la que se despediría de su icónico personaje del ‘Profesor X’ y que significó su regreso a la franquicia después de más de 20 años.

“Anunciamos con gran pena el fallecimiento de Sir Patrick Stewart el día de ayer en su hogar en Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy”, se puede leer en el comunicado.

UN ADIÓS RODEADO DE AMOR

De acuerdo con la información oficial, la despedida del intérprete del Capitán Jean-Luc Picard estuvo acompañada por el cálido abrazo de su familia y amigos, entre música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa emoción profunda, según se informó.

También se recordaron sus más de seis décadas de carrera actoral, incluyendo su paso por Broadway, Hollywood y la televisión internacional.

Sus últimos proyectos estrenados fueron ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’ y ‘Star Trek: Picard’, además de haber dado vida a personajes como ‘Ebenezer Scrooge’, de ‘Un Cuento de Navidad’, y participar en doblajes para videojuegos o series animadas como ‘Los Simpson’ y ‘La Era de Hielo’.

Desde Marvel Studios se despidieron del actor, resaltando sus cualidades delante y detrás de la cámara, que lo consagraron a lo largo de más de 50 años.

“Fue un talento singular, un colaborador generoso y un verdadero caballero. Nuestros corazones están con su esposa Sunny, sus hijos, sus amigos y los innumerables fans alrededor del mundo cuyas vidas tocó con su arte”, se lee en el mensaje.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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