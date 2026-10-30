¿Quién es el actor César Rodríguez Ureña?... supuesta pareja de José Alfredo Hernández Casillas y quien recibió contratos del INE

César Rodríguez Ureña pasó de los foros de televisión y los escenarios teatrales a aparecer en documentos relacionados con contratos de materiales electorales. El actor jalisciense ha sido señalado por su vínculo empresarial con José Alfredo Hernández Casillas, contratista relacionado con una red de compañías proveedoras de organismos electorales.

Su nombre tomó relevancia en medio de la polémica que rodea al Instituto Nacional Electoral (INE) y que derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei. De acuerdo con información publicada por distintos medios, Rodríguez Ureña habría fungido como apoderado legal de Cajas Graf y Corporativo Zeg, empresas vinculadas a Hernández Casillas.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga contratos relacionados con esta red empresarial por 514 millones de pesos, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de Corporativo C y Cajas Graf.

DE LAS TELENOVELAS A LOS NEGOCIOS ELECTORALES

Rodríguez Ureña se presenta públicamente como actor, cantante y conductor. Originario de Jalisco, tiene entre 40 y 41 años, estudió Derecho y mantiene presencia en redes sociales, donde su perfil de Instagram, @cesarurenaoficial, suma alrededor de 54 mil 700 seguidores.

Su carrera artística incluye participaciones en producciones como Diablero, de Netflix; No manches Frida 2; Amo despertar contigo y las series Enemigo Íntimo, La Piloto y La Taxista.

También participó en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, donde compartió pista con Lis Vega y Marisol Terrazas en distintas temporadas. En teatro formó parte de proyectos como Solo para mujeres y Teatro en Breve.

Sin embargo, su nombre comenzó a llamar la atención por una actividad alejada de los reflectores: la representación legal de compañías dedicadas a suministrar materiales electorales.

En entrevistas anteriores, el actor ha mencionado que tiene negocios relacionados con la fabricación de plásticos y papel de seguridad, sectores en los que también operan Cajas Graf y Corporativo Zeg.

LOS CONTRATOS QUE LO VINCULAN CON ORGANISMOS ELECTORALES

Uno de los primeros registros de su relación con estas compañías data de 2020, cuando apareció como apoderado legal de Cajas Graf en el Registro Público de Comercio, según información difundida por Latinus.

Su participación continuó en los años siguientes. En marzo de 2023 firmó, en representación de Corporativo Zeg, el contrato LP-008-2023 por 12.4 millones de pesos con el Instituto Electoral de Coahuila.

Durante ese mismo año también participó como representante de la empresa en una licitación del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Para 2024, su nombre volvió a aparecer en otro acuerdo: un contrato por 7.9 millones de pesos con el Instituto Electoral del Estado de Nayarit para adquirir materiales electorales y documentación sin emblema. El documento fue suscrito junto con la consejera presidenta del organismo, María José Torres Hernández.

Además, representó a Corporativo Zeg en una licitación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, que finalmente fue adjudicada a Cajas Graf.

Estos registros colocan a Rodríguez Ureña como una de las figuras que aparecen formalmente en las operaciones comerciales de las empresas relacionadas con Hernández Casillas.

TESTIMONIO LO SEÑALA COMO PAREJA DE HERNÁNDEZ CASILLAS

La relación entre ambos también fue mencionada en una emisión del programa Me Lo Dijo Adela, conducido por la periodista Adela Micha, el 30 de octubre.

Durante la transmisión, un informante anónimo identificó al actor como pareja sentimental del empresario. Al ser cuestionado sobre con quién vivía Hernández Casillas, respondió: “Chema Rodríguez Ureña. El actor”.

De acuerdo con esa versión, ambos habrían compartido una vivienda en Picacho durante “siete u ocho años”, lugar que el informante describió como un espacio donde se realizaban reuniones y se firmaban contratos.

La fuente también relató presuntos conflictos económicos posteriores a la ruptura de la relación: “Llegué a ir hasta Tijuana a sacar una cuenta para él. De hecho, fui con el tal César. Saqué una cuenta, le di dinero. Después siempre era: ‘Ahorita, tantito, viene el trabajo’”.

En el mismo testimonio se describió un estilo de vida con personal de servicio, choferes y reuniones en propiedades de Cuernavaca y Acapulco. Sobre los compromisos económicos pendientes, el informante afirmó: “El dinero se volaba, nunca había para pagar a los que nos debía”.

EL ESCÁNDALO TAMBIÉN ALCANZA A OTROS EXFUNCIONARIOS

La polémica no se limita a Rodríguez Ureña. Según investigaciones periodísticas de Latinus, otros nombres relacionados con el entorno del INE también aparecen como apoderados legales de las compañías.

Entre ellos están Jonathan Navarrete Torres, entonces colaborador de Guadalupe Taddei; Jesús Octavio García González, exadministrador del instituto, y Juan Carlos Cuervo, exdirector de Coordinación y Análisis del organismo. García dejó su cargo después de que se conoció su vínculo con una empresa contratista.

Por otra parte, un audio difundido por Adela Micha muestra a Hernández Casillas afirmar que había “formado toda la primera plana del INE” durante la gestión de Taddei. En la grabación también advierte: “De otra manera, yo también tengo amistades a las que voy a acudir, incluyendo contactos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos”.

Hasta el 30 de octubre de 2026, César Rodríguez Ureña no había hecho pública una postura sobre su participación como apoderado legal, los contratos mencionados o los señalamientos sobre su relación sentimental con Hernández Casillas.