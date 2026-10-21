Por caso CIA, dictan prisión preventiva oficiosa a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua

El exfuncionario estatal supuestamente está relacionado con el caso de la participación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, siglas en inglés) en el operativo de un narcolaboratorio clandestino en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.

Un juez dictó prisión preventiva oficiosa al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) del supuesto delito de traición a la patria.

En un comunicado, la FGR señaló que integrantes del Ministerio Público de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), solicitaron la vinculación a proceso, tras la exposición de argumentos y aportar alrededor de 150 datos de prueba.

Durante la audiencia que se efectuó de manera parcialmente privada por motivos de seguridad nacional, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional y se realizará el próximo sábado 24 de octubre.

Jáuregui Moreno fue detenido el pasado fin de semana luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) le cumplimentaron una orden de aprehensión, posterior a que en el fuero común se ejecutó un mandamiento judicial en su contra.

Fuentes consultadas señalan que al solicitar su vinculación a proceso, la FGR calificó la actuación de Jáuregui como una falta de lealtad a la nación y un acto de grave de deslealtad al argumentar haber consentido la participación de extranjeros en ese operativo.

La FGR señaló que los acontecimientos internacionales para sostener su petición al mencionar lo que Estados Unidos hizo recientemente con Venezuela, y advirtió que permitir actuaciones semejantes pondría en grave riesgo a México.

Las fuentes consultadas detallaron que la acusación contra Jáuregui se construyó alrededor de una supuesta deslealtad por la forma en que se habría desarrollado esa acción.

La defensa objetó imprecisiones y señaló que la Fiscalía incorporó afirmaciones que no estaban contenidas en las entrevistas citadas y que la acusación ministerial no equivale a una declaración judicial de culpabilidad.

De acuerdo con la causa penal a la que tuvo acceso El Universal en una entrevista de un Policía de Investigación de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dependiente de la Fiscalía General de Chihuahua y recabada por un agente del Ministerio Publico Federal de la FGR el 7 de mayo de 2026, refirió que el 16 de abril se reunieron aproximadamente a las 08:00 horas en las instalaciones de la Fiscalía General de Chihuahua, lugar donde se trasladaron al Complejo Estatal de Seguridad Pública.

El entrevistado señala que, en todo momento, sus compañeros de la Unidad seguían órdenes de su superior inmediato, pero en ningún momento les dijeron a donde iban y solo veían como llegaban muchos compañeros de la AEI, pero realmente nadie sabía a donde iban.

“Quiero manifestar que vi a unas personas de origen al parecer de origen extranjero, supe eran dos, los gringos o los güeros les decían, iban siempre encapuchados, e iban a bordo de la camioneta del comandante, no hablaban español, traían ropa de civil, no traían equipo táctico e iban con ropa de senderismos, la única vez que yo los vi, fue con el comandante, cuando nos dio sus palabras de felicitaciones.

”De repente a los extranjeros que andaban por el campamento, y solo nos saludaban nos decían ‘Hi’, sin embargo, no los vi hablando con nadie más que entre ellos mismos y con el comandante Ocegueda. Quiero agregar, que, en ningún otro operativo, había visto que nos acompañaron personal extranjero”, externó el entrevistado.

En otro testimonio, otro policía de la corporación externó que el miércoles 15 de abril de 2026 firmó su oficio, el cual establecía que lo iban a desplegar tres días a la localidad de Guachochi, al parecer por un asunto de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, sin que le indicaran el motivo.

“El 16 de abril, a las 10:00 horas, nos reunimos en la Fiscalía de Operaciones Estratégicas. Fui como apoyo de escolta del Subcoordinador de zona Centro, de quien recibía las órdenes directas.

”Aproximadamente a las 11:00 horas salimos rumbo a Cuauhtémoc y posteriormente a Guachochi, en convoy. En el trayecto, durante las paradas sanitarias, observé a dos personas sin uniforme, encapuchadas y con gorra; ambos delgados y al parecer hombres.

Uno vestía pantalonera negra y otro pantalón de mezclilla. Eran los únicos que no traían uniforme. Los vi platicando frente al convoy, pero no escuché de qué hablaban ni alcancé a ver con quiénes iban”, consideró el elemento.