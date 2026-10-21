’Tiene que cooperar’... Sheinbaum hace llamado al sindicato del IMSS; necesita mejorar sus sistemas de almacenamiento y distribución

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México
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    ’Tiene que cooperar’... Sheinbaum hace llamado al sindicato del IMSS; necesita mejorar sus sistemas de almacenamiento y distribución
    La presidenta anunció un proceso de digitalización y reducción de trámites en el IMSS para mejorar la atención médica y encontrar recursos que permitan elevar los salarios del personal. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum pide al sindicato del IMSS colaborar con la digitalización, mejorar el abasto de medicamentos y buscar recursos para aumentar salarios

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó al sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a colaborar con los cambios administrativos que prepara su gobierno para modernizar la institución, mejorar la atención a los derechohabientes y buscar recursos para incrementar los salarios del personal.

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que solicitó revisar los gastos del organismo para identificar áreas en las que sea posible reducir costos y destinar esos recursos a mejores condiciones laborales para médicos, enfermeras y otros trabajadores.

“Yo le pedí que hiciera un trabajo muy intenso estas semanas de dónde se pueden disminuir gastos del IMSS para poder darle un mayor aumento salarial a los trabajadores”, señaló.

La propuesta contempla un proceso de desburocratización y digitalización para simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas y mejorar el funcionamiento de los servicios médicos. Sheinbaum indicó que estos cambios también requieren revisar prácticas que se han mantenido durante años dentro del instituto.

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SHEINBAUM PIDE COLABORACIÓN AL SINDICATO

La presidenta sostuvo que la modernización del IMSS no depende únicamente de ajustes presupuestales, sino también de la participación de los trabajadores y de su representación sindical para modificar procedimientos internos.

“Tiene que cooperar el sindicato porque hay temas de inercias desde hace muchísimo tiempo que no deben ser”, expresó.

El planteamiento ocurre mientras el gobierno busca equilibrar dos objetivos: mejorar las condiciones salariales del personal y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. Para ello, la revisión de gastos deberá identificar posibles ahorros sin afectar la operación de los servicios médicos.

Sheinbaum también reconoció que existen demandas legítimas de los trabajadores de la salud que requieren atención, especialmente aquellas relacionadas con la falta de materiales necesarios para realizar procedimientos y cirugías.

IMSS BUSCA MEJORAR EL ABASTO DE MEDICAMENTOS

Otro de los puntos señalados por la mandataria fue la necesidad de mejorar los sistemas de almacenamiento y distribución de medicamentos e insumos médicos. El objetivo es que los materiales lleguen a las unidades de atención cuando se necesitan y que los problemas administrativos no interfieran con la prestación de los servicios.

La disponibilidad de medicamentos, instrumental y otros materiales es un factor clave para el funcionamiento cotidiano de hospitales y clínicas. Una falla en el suministro puede retrasar procedimientos, obligar a reorganizar la atención y complicar el trabajo del personal médico.

Por ello, la estrategia anunciada contempla revisar tanto los procesos administrativos como la logística que conecta los almacenes con las unidades médicas. La digitalización puede facilitar el seguimiento de inventarios y ayudar a detectar faltantes, aunque sus resultados dependen también de la implementación y el funcionamiento de los sistemas.

PREPARAN PROPUESTA DE AUMENTO SALARIAL

Sheinbaum adelantó que se presentará una propuesta integral para mejorar las condiciones laborales dentro del IMSS, con medidas dirigidas a médicos, enfermeras, paramédicos y otros trabajadores del instituto.

La revisión de los gastos busca identificar recursos disponibles para respaldar un posible incremento salarial, aunque la presidenta no detalló el porcentaje del aumento ni una fecha para su aplicación.

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Como dato relevante, el IMSS no solo brinda consultas y hospitalización: también administra servicios de prevención, atención especializada, urgencias y rehabilitación para millones de derechohabientes. Por ello, los cambios en sus sistemas administrativos y de distribución pueden tener efectos en distintas etapas de la atención.

El plan anunciado por el Gobierno federal combina ajustes internos, modernización tecnológica y revisión presupuestaria. La propuesta final deberá precisar cómo se aplicarán las medidas y de qué manera se financiarán las mejoras salariales y operativas.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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