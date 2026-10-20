¿Te gusta ir a conciertos? Ticketmaster México renueva su app: las nuevas funciones para comprar boletos

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    ¿Te gusta ir a conciertos? Ticketmaster México renueva su app: las nuevas funciones para comprar boletos
    La boletera de múltiples conciertos y eventos de entretenimiento en el país, Ticketmaster México realizó una actualización en su aplicación para dispositivos móviles diseñada para mejorar la adquisición de entradas. IA | GEMINI

Nueva versión busca adaptar la pantalla de inicio según la ubicación del fan, facilitando el descubrimiento de conciertos

La boletera de múltiples conciertos y eventos de entretenimiento en el país, Ticketmaster México realizó una actualización en su aplicación para dispositivos móviles diseñada para mejorar la adquisición de entradas, así como personalizar las opciones visualizadas por los usuarios.

Es decir, la nueva versión busca adaptar la pantalla de inicio según la ubicación del fan, facilitando el descubrimiento de conciertos en México, festivales y espectáculos de gran magnitud en grandes ciudades del país.

De acuerdo con Alejandro Ordaz, director de Mercadotecnia de la boletera, explicó que los cambios responden a los hábitos de consumo en línea del día de hoy; señalando que la app de Ticketmaster registra más de 13 millones de usuarios a nivel nacional, de los cuales cerca del 80% de las entradas emitidas son boletos digitales.

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¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS EN LA APP?

La actualización apuesta por una experiencia más personalizada en un mercado en el que la compra digital se ha convertido en una parte fundamental del acceso a espectáculos

Destacaron que esta actualización busca resolver la falta de información oportuna, ya que según la compañía el 40% de las personas sienten que descubren demasiado tarde las presentaciones de sus artistas favoritos.

La plataforma pretende convertirse en una herramienta para descubrir conciertos, festivales, eventos deportivos y experiencias culturales que podrían resultar de su interés.

Por lo que dichos cambios incluyen una lista de seguimiento que permite guardar equipos y recintos, con estas funciones activadas, el usuario recibe notificaciones precisas sobre preventas, ventas generales y la liberación de localidades.

Estas recomendaciones mezclan el historial de preferencias con las tendencias de búsqueda generales de cada zona.

Mientras que los espectáculos con promoción comercial cuentan con un distintivo especial llamado “Promovidos en México”, separados de las recomendaciones orgánicas

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No obstante, los usuarios podrán explorar fechas en más de 34 mercados internacionales desde la misma plataforma con precios en la moneda local correspondiente, permitiendo comprar boletos para viajes internacionales sin necesidad de crear cuentas nuevas en el extranjero.

Para el apartado de protección al consumidor, mantienen el sistema SafeTix, a través de códigos de barras dinámicos y suma un elemento holográfico animado para evitar fraudes y clonaciones por capturas de pantalla. Así como que la opción de transferencia de localidades continúa activa al permitir enviar las entradas a los acompañantes de forma directa.

La compañía de boletos sugiere guardar las entradas en la cartera digital del teléfono inteligente para así asegurar el acceso en recintos donde la señal celular sea inestable. Ticketmaster afirma que las transferencias de boletos pueden representar hasta 20% de las entradas.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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