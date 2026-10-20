Cambio de Horario en México: ¿En qué municipios se atrasa el reloj en noviembre 2026?

¿Recuerdan cuando los relojes se atrasaban o adelantaban por el cambio de horario? Ahora ya no lo hacemos desde que entró en vigor el decreto de Husos Horarios, pero algunos municipios sí será necesario ajustar las manecillas de sus relojes. Fue en 2022 cuando con la Ley de Husos Horarios se eliminó el horario de verano en el país el cual consistía en adelantar una hora los relojes para dar paso al horario estacional, sobre todo en la frontera norte de México. Esta medida se tomó con el argumento de que los beneficios en ahorro energético eran mínimos y no justificaban los ajustes periódicos en el horario.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO CAMBIO DE HORARIO EN MÉXICO? El siguiente ajuste correspondiente al horario de invierno ocurrirá el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 de la mañana, momento en que los relojes deberán atrasarse una hora. Con ello concluirá el horario estacional en las zonas fronterizas del norte del país. Este ajuste busca mantener la coordinación con las comunidades estadounidenses colindantes, que también realizan el cambio estacional en las mismas fechas. Dicha medida permite alinear horarios de trabajo, transporte, comercio, servicios financieros y trámites fronterizos que se llevan a cabo de manera cotidiana entre ambas naciones. De acuerdo con el decreto, el horario estacional se volverá a aplicar el segundo domingo de marzo, es decir el 14 de marzo de 2027, a las 2:00 horas de la madrugada; dando paso al horario de verano, pero en el resto de la República Mexicana todo el año tendrá el mismo huso horario.

¿QUÉ REGIONES HARÁN CAMBIO DE HORARIO? Aunque el resto de México mantiene un horario fijo durante todo el año, algunos municipios de la frontera norte continúan aplicando el cambio de horario dos veces al año para sincronizar sus actividades con Estados Unidos. De acuerdo con la Ley de Husos Horarios y las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, 33 municipios de la franja fronteriza norte del país deberán realizar el cambio. Estos se distribuyen de la siguiente manera: Baja California: todo el estado. Chihuahua: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe. Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León: Anáhuac. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros. En el resto del territorio nacional no será necesario realizar ningún ajuste, ya que desde 2022 se mantiene un horario fijo durante todo el año.

¿MI CELULAR CAMBIA AUTOMÁTICAMENTE? Los teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos conectados a internet pueden actualizar automáticamente la hora cuando tienen activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. Es decir, al tener activado el cambio en automático se hará la mañana del lunes 2 de noviembre y si no te das cuenta podrás despertar una hora antes pensando que se te hizo tarde. Aun así, es recomendable revisar la configuración del dispositivo si se vive en alguno de los municipios fronterizos donde sí aplica el cambio. ¿POR QUÉ SE REALIZA EL CAMBIO DE HORARIO? La práctica del cambio de horario estacional surgió a nivel mundial como una medida para aprovechar mejor la luz natural del día. Al adelantar o atrasar el reloj según la estación, se buscaba reducir el consumo de energía eléctrica y optimizar las actividades humanas durante los meses con más horas de sol. En México, esta política se aplicó de manera general desde 1996, pero con el paso de los años diversas evaluaciones oficiales determinaron que los beneficios energéticos eran cada vez menos relevantes, mientras que las afectaciones al ritmo biológico y a la vida cotidiana de la población se volvían más notorios. Por ello, en 2022 el Congreso de la Unión aprobó la eliminación del horario de verano en casi todo el país -a través de una ley impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)-, manteniendo únicamente la excepción fronteriza, que sigue vigente hasta la fecha debido a la necesidad de mantener la sincronía con las regiones vecinas de Estados Unidos.

En su momento, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer advirtió que los cambios de reloj provocan un “desequilibrio del reloj biológico” y diversos “problemas físicos y mentales” como somnolencia e irritabilidad. Mientras que Rocío Nahle, quien en ese entonces estaba al frente de la Secretaría de Energía, argumentó que el ahorro económico sobre el consumo nacional apenas era de un 0.2%, afirmando que no existía un impacto justificable para mantener la medida. De esta manera, mientras la mayoría de los mexicanos despertarán el lunes 2 de noviembre sin modificar su reloj, los habitantes de los municipios fronterizos deberán recordar atrasarlo una hora la noche anterior, marcando así el final del horaio de verano e inicio del horario de invierno para cerrar el ciclo estacional del año.