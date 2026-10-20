Santos vs Pumas: Guerreros van por histórica sexta victoria al hilo en Liga MX

Santos Laguna está a un triunfo de hacer historia. Este miércoles recibirá a los Pumas de la UNAM en el Estadio Corona, en la Jornada 13 del Apertura 2026. Busca algo inédito en sus torneos cortos: seis victorias consecutivas. El equipo de Renato Paiva llega con cinco triunfos seguidos y la moral alta tras golear 5-0 al Querétaro. El triplete de Tahiel Jiménez confirmó la transformación de los Guerreros: pasaron de siete jornadas sin ganar a convertirse en el conjunto más encendido del torneo.

La ruta comenzó con un 2-1 sobre FC Juárez, siguió con una remontada 3-2 ante Toluca, un 1-0 frente a Pachuca y otro 2-1 contra Atlético de San Luis. Después vino la goleada a Gallos Blancos. En esos cinco compromisos, Santos marcó 13 goles y permitió solamente cuatro, números que los devuelven a la pelea por la Liguilla. La historia, sin embargo, impone una barrera. Santos ya había logrado cinco victorias consecutivas en los torneos Verano 1998 y 1999, Apertura 2007 y 2011, Clausura 2012 y Apertura 2013, pero nunca consiguió la sexta. Hace 13 años, el equipo dirigido por Pedro Caixinha vio cortada su racha al caer 2-1 contra Jaguares de Chiapas. Ahora, Paiva tiene la posibilidad de superar a técnicos como Alfredo Tena, Daniel Guzmán, Benjamín Galindo y el propio Caixinha.

La marca también significaría un impulso deportivo para la institución que preside Aleco Irarragorri, tras años de malos resultados. Uno de los protagonistas será Tahiel Jiménez, quien anotó cinco veces en los dos encuentros más recientes. A su alrededor, Eduardo Aguirre, Fran Villalba y Ezequiel Bullaude han ayudado a recuperar la contundencia, mientras Carlos Acevedo y la zaga buscarán sostener el orden defensivo frente a un rival que también necesita puntos. Pumas aterriza en Torreón después de vencer 2-1 al Atlante con un doblete de Juninho, quien llegó a ocho goles en el certamen. Los universitarios rompieron una racha de cuatro compromisos sin ganar y, con 16 unidades, igualan la cosecha de Santos. La diferencia de goles favorece a los Guerreros y el choque será clave para la clasificación.

Existe además una cuenta pendiente: en el Clausura 2026, Pumas goleó 4-0 a Santos en Ciudad Universitaria. Esta vez, con el respaldo de su afición y tres triunfos en casa, los laguneros intentarán cambiar el guion. El partido comenzará a las 9:10 de la noche, por Canal 5, TUDN y ViX Premium. En el resto de la actividad del miércoles, Toluca recibirá a Tijuana en el Estadio Nemesio Díez; Atlas enfrentará al América en el Jalisco, y Puebla será anfitrión de Monterrey en el Cuauhtémoc.

Los tres encuentros están programados para las 7 de la noche y pueden modificar la zona alta de la clasificación. Más tarde, Pachuca chocará con Cruz Azul en el Estadio Hidalgo a las 9 de la noche, otro enfrentamiento de peso para la carrera hacia la Liguilla. La atención en la Comarca Lagunera estará en saber si Santos convierte su resurgimiento en un récord sin precedentes.