Eleva IMSS a 8% aumento salarial para trabajadores

El ajuste está compuesto por un aumento de 4 por ciento directo al salario tabular y otro 4 por ciento correspondiente a la ayuda para pago de renta de casa habitación.

El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó elevar de 6.8 a 8 por ciento el incremento salarial para sus trabajadores, informó el director general del organismo, Zoé Robledo.

Robledo destacó que el incremento al salario tabular se ubica por encima de la inflación, lo que permitirá mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores del Instituto.

Señaló que en los últimos 14 años es apenas la segunda ocasión en que el incremento al salario tabular alcanza el 4 por ciento. La última vez ocurrió en 2023.

El funcionario explicó que la nueva propuesta fue aprobada esta mañana durante una sesión del Consejo Técnico del IMSS, luego de escuchar las demandas de los trabajadores y con el acompañamiento permanente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Además, aseguró que el incremento aprobado es financieramente viable para el Instituto.