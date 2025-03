Por crisis de contaminación, urge a Nuevo León sacar tráileres provenientes de Saltillo

MONTERREY, NL.- En medio de la crisis por mala calidad del aire que enfrenta Nuevo León, el gobernador, Samuel García, reveló que al estado le urge la carretera Interserrana para sacar de circulación de la zona metropolitana de Monterrey a 8 mil tráileres que ingresan al estado por la vía de Saltillo y que son una fuente móvil de contaminación.

”Entra mucho remolque, semiremolque , las famosas madrinas, tráileres, que no vienen a Monterrey, esa es una queja que tenemos años, pasan por Monterrey, y un tráiler contamina cuatro veces más que un carro, pero además levanta el polvo de la calle por el peso, pero además genera tráfico”, explicó el mandatario estatal.

Expuso que es importante abrir el diálogo con los transportistas porque también hay que darles alternativas.

”Para que se den una idea, comunmente la contaminación de la ciudad empieza en cuanto a fuentes móviles en Santa Catarina y García, pues porque ahí entran todos los tráileres desde temprano de Saltillo, por eso le decía a la presidenta que era muy importante la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) permiso de la Interserrana porque lo que queremos es que todos los tráileres de Saltillo ya no entren por García y Santa Catarina a Monterrey”, dijo.

Mencionó que la idea de la obra es que desde Galeana se vayan a Brownsville, Reynosa o Ciudad Victoria, pero que ya no entren a la zona metropolitana de Monterrey.

”Son 8 mil tráileres diarios que no vienen a Monterrey. Entonces sí realmente queremos arreglar el tema del tráfico y del aire ahí hay dos temas que urge entrarle en serio y de lleno”, sostuvo.

Samuel García dijo que hay que abrir el debate a las verdades soluciones sobre el tema del tráfico y la movilidad en Nuevo León e incluso reveló que tocó el tema de la vialidad de “segundos pisos” con la presidenta Sheinbaum durante su visita de ayer.

El jefe del ejecutivo estatal detalló que el tráfico ha crecido en Nuevo León porque en ocho años, la matrícula vehicular pasó de 2 a 3 millones 100 mil.

”También abrir el debate porque hay muchos tabúes, estigmas. Ayer me preguntó la presidenta: oye no han hecho ningún segundo piso y dije: no, al menos yo no conozco en la ciudad que se haya empezado uno, dice pues es que la Ciudad de México este problema lo teníamos y tuvimos que hacer segundos piso”, puntualizó.