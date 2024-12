¿Por qué no hay conductores de Uber, Didi e InDriver en Culiacán?

Conductores de plataformas de transporte privado, Uber, Didi, InDrive, incluso los taxistas han optado por reducir su actividad en Culiacán, Sinaloa; luego de que ha circulado un audio entre grupos de WhatsApp, amenazándolos de muerte en caso de seguir trabajando en la entidad, presuntamente a manos de un grupo del crimen organizado.

“El que siga chambeando de Didi, de Uber, de InDrive, se le va empezar a matar y se le va empezar a dejar tirados, de aquí en adelante se acabaron todo, los taxis, Didi”, se puede escuchar en diversas publicaciones en redes sociales del audio que circuló durante el pasado fin de semana.

“Aquí no van a trabajar, no va a haber Didis. De aquí en adelante Culiacán no va a tener Didis, ni Uber. El que siga trabajando se le va a matar, a ch** a su madre. Ni InDrive, ni ninguna mam*** de esas”, se escucha en el audio.

Otras declaraciones mencionan que la prohibición es impuesta durante todo el día, otros dicen que sólo aplicará hasta las 20:00 horas de la noche, como trabaja el resto del transporte público. Aunque se desconoce cuál sea la versión oficial, los conductores prefirieron no arriesgar su vida y dejar de dar servicio.

Lo que ha provocado que conductores y taxistas exijan al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, medidas de seguridad y estrategias para continuar trabajando, luego de que la ciudad se ha parado en su totalidad debido a la violencia.

“No hay denuncias formales, esas son cosas que se presentan en medio del agua revuelta, si los conductores se sienten inseguros, deben presentar una denuncia para que las autoridades puedan actuar”, afirmó Rocha Moya.

Además, los trabajadores del volante criticaron las declaraciones de Gerardo Mérida, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, quien desestimó que hubiera amenazas del crimen organizado a choferes.

Esta situación ha trastocado también a usuarios de la plataforma, quienes no puede conseguir transporte para moverse por la ciudad. Mientras que conductores mencionaron que hubo demanda de servicio, pero prefirieron quedarse en casa; incluso hay reportes de agresiones y robos de vehículos contra los choferes que sí salieron a las calles

La extrema violencia en la capital sinaloense no sólo ha afectado a la percepción de la seguridad, se ha presentado cierre de negocios y severo ausentismo escolar.