Por unanimidad, Senado de la República avaló reformas contra reelección y nepotismo

Los senadores Manuel Velasco, del Partido Verde, y Adán Augusto López, de Morena , anunciaron la presentación de reservas para modificar el artículo segundo transitorio, a fin de que el nepotismo electoral quede prohibido a partir del mencionado año y no desde 2027 , como lo planteaba la iniciativa de la jefa de Estado.

“Soy el que más votos ha obtenido en la historia Zacatecas, no dependo de mi partido, sino del apoyo del pueblo”, afirmó Monreal, quien también enfatizó su trayectoria de 27 años en la política.

Campuzano había señalado que la postergación de la reforma permitiría a diversas familias políticas seguir en el poder, mencionando a Félix Salgado Macedonio, Saúl Monreal y Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí por el Partido Verde.

“Morena legisla para proteger a los amigos, a los compadres, a los aliados como Manuel Velasco, para que en San Luis el Partido Verde siga teniendo su coto de poder. Como los Monreal, que no quieren soltar Zacatecas y que literalmente se sienten los dueños de Zacatecas. Otro que se siente dueño de un estado y es de Guerrero es Salgado Macedonio, que quiere ser gobernador cuando su hija Evelyn Salgado deje de ser gobernadora. Esto es verdaderamente una simulación”, denunció la senadora.

Además, criticó el dominio político de la familia Monreal en Zacatecas, señalando que de 14 hermanos, 10 han ocupado cargos públicos, incluyendo a David Monreal como gobernador, Ricardo Monreal como coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro y Saúl Monreal como senador.

Mientras Saúl Monreal hablaba, Campuzano lo interrumpió desde su escaño, lo que llevó al presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, a intervenir y exigirle respeto.

“Senadora, usted no debe estar interrumpiendo al orador, ha hablado por cinco minutos diciendo lo que usted consideró conveniente y nadie, nadie... no senadora, deje de faltar el respeto a esta asamblea, sea seria y aprenda a discutir.

Usted no tiene el uso de la palabra. Usted no puede estar interrumpiendo. Usted es una senadora que falta el respeto de manera permanente. Cuando tiene el uso de la palabra, nadie la interrumpe y usted, senadora, no tiene manera ni educación para tratar a los demás senadores y senadoras. Le exijo respeto a esta asamblea y le exijo que guarde silencio mientras está hablando un senador de la República”, sentenció Fernández Noroña.