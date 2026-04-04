$!Prenden fuego a Samuel García y Mariana Rodríguez, durante ‘quema de Judas’ en Nuevo León

El Gobernador Samuel García y el “abandono político” fueron los protagonistas de la tradicional Quema de Judas, efectuada en la Colonia Obrerista. Como cada Sábado de Gloria, cientos de personas se congregaron para presenciar este ritual que cuenta con más de 80 años de historia.

La jornada, que inició a las 9:00 horas, sirvió como plataforma de protesta social. Los vecinos fabricaron figuras de cartón en forma de diablo, rellenas de pólvora y cohetes, donde cada una representa a un “Judas” o traidor de la sociedad actual. En esta edición, los mensajes principales fueron: “En destiempo y sin forma”, “Agua y Drenaje”, “Metro” y “Transporte”. Sin embargo, la piñata que más resaltó fue la alusiva a Mariana Rodríguez, que como crítica portaba el mensaje “Tía Paty-rianis”. La figura también fue blanco de reclamos, siendo golpeada con palos de escoba antes de su incineración.

Debido a la festividad, que incluyó juegos mecánicos, lotería y la clásica guerra de huevazos, la Policía de Monterrey procedió al cierre vial de las calles Progreso y Colegio Civil. En esta ocasión se realizaron dos quemas distintas, extendiendo la celebración que une la tradición religiosa con la sátira política local.

¿QUÉ ES LA QUEMA DE JUDAS?

La Quema de Judas es una tradición local de algunos pueblos españoles e iberoamericanos en los que, preferentemente el Domingo de Resurrección, en Semana Santa, se apedrea, lincha o quema un muñeco que representa a Judas Iscariote, por su traición a Cristo. En el contexto regiomontano, este acto ha evolucionado hacia una plataforma de protesta social, donde los vecinos fabrican figuras de cartón rellenas de pólvora y cohetes para señalar a los “Judas” o traidores de la sociedad actual.

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