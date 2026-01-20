Priorizan mexicanos uso de IA para aprendizaje y productividad

En los últimos dos años, en México ha crecido hasta 30 puntos porcentuales el uso de inteligencia artificial (IA), que ha evolucionado a priorizar el aprendizaje por encima de fines lúdicos entre mexicanos.

De acuerdo con el estudio “Our Life with AI”, realizado por Ipsos con datos levantados durante 2025, actualmente el 66 por ciento de los mexicanos ya utiliza los chatbots como parte de su vida cotidiana.

TE PUEDE INTERESAR: Aplaza Corte definir aseguramientos de bienes sin orden judicial en México

Mientras que en años anteriores, el 78 por ciento de los mexicanos que usan IA le daban un mayor uso con fines lúdicos, ahora el aprendizaje lidera la estadística, pues 77 por ciento de los usuarios mexicanos recurren a esa tecnología para profundizar en conocimientos, lo que supera la media mundial, que es de 74 por ciento.

Otros usos clave que se le da a la IA son “encontrar las palabras clave para comunicarse”, con 73 por ciento y “asistir en tareas diarias”, con 59 por ciento.

Los “superusuarios”, grupo conformado por estudiantes, docentes y padres, que tienen tasas de adopción en mercados emergentes de hasta 89 por ciento, han impulsado el impacto de la IA en esas actividades, lo que a su vez ha generado que 93 por ciento de mexicanos muestre interés en aprender más sobre esa tecnología.

IMPACTA IA TRABAJO DE MEXICANOS

En México, la IA no se concentra exclusivamente en la adquisición de conocimiento, sino que el trabajo también ha sufrido un impacto directo, pues 71 por ciento de mexicanos dice estar abiertos a integrar más la tecnología a su vida laboral.

Por otro lado, las empresas también han impulsado la confianza para integrar la IA al mundo laboral, pues han decidido supervisar su desarrollo para beneficio público, con un 85 por ciento en México.

66 por ciento de las personas cree que fomentar los avances en ciencia, medicina y otros campos a través de la innovación en IA es más importante que proteger a las industrias por medio de la regulación (34%).

“Los datos de este informe confirman que estamos en la era del hiperprogreso, donde la IA ha dejado de ser una tecnología experimental para transformarse en un motor de aprendizaje, creatividad y eficiencia”, señala Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica en un comunicado.