Priorizan mexicanos uso de IA para aprendizaje y productividad

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 20 enero 2026
    Priorizan mexicanos uso de IA para aprendizaje y productividad
    Revela estudio que actualmente hasta 66 por ciento de los mexicanos ya utilizan los chatbots. FOTO: UNSPLASH

En los últimos dos años evolucionó la tendencia, pues anteriormente predominaba el uso de esta tecnología para fines lúdicos

En los últimos dos años, en México ha crecido hasta 30 puntos porcentuales el uso de inteligencia artificial (IA), que ha evolucionado a priorizar el aprendizaje por encima de fines lúdicos entre mexicanos.

De acuerdo con el estudio “Our Life with AI”, realizado por Ipsos con datos levantados durante 2025, actualmente el 66 por ciento de los mexicanos ya utiliza los chatbots como parte de su vida cotidiana.

TE PUEDE INTERESAR: Aplaza Corte definir aseguramientos de bienes sin orden judicial en México

Mientras que en años anteriores, el 78 por ciento de los mexicanos que usan IA le daban un mayor uso con fines lúdicos, ahora el aprendizaje lidera la estadística, pues 77 por ciento de los usuarios mexicanos recurren a esa tecnología para profundizar en conocimientos, lo que supera la media mundial, que es de 74 por ciento.

Otros usos clave que se le da a la IA son “encontrar las palabras clave para comunicarse”, con 73 por ciento y “asistir en tareas diarias”, con 59 por ciento.

Los “superusuarios”, grupo conformado por estudiantes, docentes y padres, que tienen tasas de adopción en mercados emergentes de hasta 89 por ciento, han impulsado el impacto de la IA en esas actividades, lo que a su vez ha generado que 93 por ciento de mexicanos muestre interés en aprender más sobre esa tecnología.

IMPACTA IA TRABAJO DE MEXICANOS

En México, la IA no se concentra exclusivamente en la adquisición de conocimiento, sino que el trabajo también ha sufrido un impacto directo, pues 71 por ciento de mexicanos dice estar abiertos a integrar más la tecnología a su vida laboral.

Por otro lado, las empresas también han impulsado la confianza para integrar la IA al mundo laboral, pues han decidido supervisar su desarrollo para beneficio público, con un 85 por ciento en México.

66 por ciento de las personas cree que fomentar los avances en ciencia, medicina y otros campos a través de la innovación en IA es más importante que proteger a las industrias por medio de la regulación (34%).

“Los datos de este informe confirman que estamos en la era del hiperprogreso, donde la IA ha dejado de ser una tecnología experimental para transformarse en un motor de aprendizaje, creatividad y eficiencia”, señala Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica en un comunicado.

Temas


Educación
Ia
Tecnología

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

Selección de los editores
Lecturas de hoy

Lecturas de hoy
true

Un año de Trump: soberanía de saliva de Sheinbaum
Integrantes de colectivos de búsqueda y autoridades estatales realizan trabajos de excavación y peritaje en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali, donde se han localizado fosas clandestinas y restos humanos

Localizan siete fosas y al menos 14 cuerpos en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali
La posible vuelta de los Camioncitos Bimbo en 2026 ya genera expectativa entre coleccionistas y consumidores. Todo apunta a una nueva edición con seis modelos, un sistema de canje clásico y una ventana de disponibilidad limitada en tiendas de todo México.

¿Regresan los Camioncitos Bimbo en 2026?... posibles fechas, modelos y cómo canjearlos
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pago de la Pensión del Bienestar... apellidos que cobran los 6 mil 400 pesos del 20 al 28 de enero

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire cubrirá a México; provocará lluvias, heladas de -10 grados y evento Norte
El noviazgo entre Karol G y Feid llegó a su fin luego de tres años de relación, de acuerdo con información revelada por TMZ.

Karol G y Feid terminaron su relación de tres años según TMZ... ¿Quedaron como amigos?
Saraperos de Saltillo y Tecos de los Dos Laredos se medirán en juegos clave de pretemporada, en una serie que servirá como ensayo general antes del arranque de la campaña 2026 de la LMB.

Saraperos se medirá a Tecos de Dos Laredos en Pretemporada rumbo a la LMB 2026