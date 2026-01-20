Aplaza Corte definir aseguramientos de bienes sin orden judicial en México
Argumentan que el aseguramiento es una técnica de investigación y medida precautoria que solo provoca afectaciones provisionales
La Corte aplazó la discusión para aclarar si las fiscalías pueden asegurar bienes sin previa orden de un juez.
La contradicción de criterios, con propuestas en sentido opuesto sobre el tema, fue retirada ayer de la lista y, por ahora, no hay fecha para retomar el asunto.
La ministra María Estela Ríos planteaba en su proyecto que el aseguramiento es una técnica de investigación y medida precautoria que solo provoca afectaciones provisionales, pues los bienes pueden ser devueltos si no se prueba relación con un delito.
En cambio, la ministra Yasmín Esquivel proponía confirmar dos amparos otorgados a empresas afectadas por el aseguramiento de un edificio en Santa Fe, decretado en 2024 por la FGR, precisamente porque se requería orden judicial.