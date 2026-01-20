Aplaza Corte definir aseguramientos de bienes sin orden judicial en México

La Corte aplazó la discusión para aclarar si las fiscalías pueden asegurar bienes sin previa orden de un juez.

La contradicción de criterios, con propuestas en sentido opuesto sobre el tema, fue retirada ayer de la lista y, por ahora, no hay fecha para retomar el asunto.