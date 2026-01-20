Aplaza Corte definir aseguramientos de bienes sin orden judicial en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 20 enero 2026
    Aplaza Corte definir aseguramientos de bienes sin orden judicial en México
    La contradicción de criterios sobre el tema, fue retirada y, por ahora, no hay fecha para retomar el asunto. Cuartooscuro

Argumentan que el aseguramiento es una técnica de investigación y medida precautoria que solo provoca afectaciones provisionales

La Corte aplazó la discusión para aclarar si las fiscalías pueden asegurar bienes sin previa orden de un juez.

TE PUEDE INTERESAR: Analiza Corte avalar que fiscalías realicen aseguramientos sin la orden de un juez

La contradicción de criterios, con propuestas en sentido opuesto sobre el tema, fue retirada ayer de la lista y, por ahora, no hay fecha para retomar el asunto.

La ministra María Estela Ríos planteaba en su proyecto que el aseguramiento es una técnica de investigación y medida precautoria que solo provoca afectaciones provisionales, pues los bienes pueden ser devueltos si no se prueba relación con un delito.

En cambio, la ministra Yasmín Esquivel proponía confirmar dos amparos otorgados a empresas afectadas por el aseguramiento de un edificio en Santa Fe, decretado en 2024 por la FGR, precisamente porque se requería orden judicial.

Temas


Derechos
Leyes

Localizaciones


México

Personajes


Yasmín Esquivel Mossa

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Trump: Hombre con hambre

Trump: Hombre con hambre
true

Un año de Trump: soberanía de saliva de Sheinbaum
Un juez de control vinculó a proceso a Martín “N”, ex agente de la Policía Municipal, y le impuso prisión preventiva por su presunta participación en la desaparición forzada de cinco jóvenes ocurrida en marzo de 2025 en Ensenada

Vinculan a proceso a ex policía municipal por desaparición forzada de cinco jóvenes en Ensenada
Elementos de la Policía de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron al joven señalado por un homicidio ocurrido en el barrio de San Agustín Ohtenco, en la alcaldía Milpa Alta

Joven presume por error a su madre que degolló a un hombre en Milpa Alta, CDMX
La Constancia de Situación Fiscal es un documento indispensable para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en México.

SAT: Paso a paso para generar la Constancia de Situación Fiscal sin e.firma desde casa

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío azotará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados
Los intensos llamados y la presión en redes sociales de las fanáticas de la banda de K-pop, BTS, se hicieron notar.

Ticketmaster revela mapa del escenario 360° de BTS para México; Profeco exige precios claros a Ocesa
Cristiano Ronaldo durante su etapa como jugador de la Juventus, periodo en el que se originó la disputa salarial.

Cristiano Ronaldo gana batalla legal: no devolverá millones a la Juventus