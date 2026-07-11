Puerto Vallarta, Puerto Escondido y Tijuana entre las 5 playas reprobadas por Cofepris

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) identificó 5 playas del País que rebasaron los límites permitidos de contaminación microbiológica y fueron clasificadas como no aptas para el uso recreativo de los bañistas durante las vacaciones de verano. Los resultados analíticos del monitoreo prevacacional confirmaron que la Playa de Tijuana, en Baja California; Playa del Cuale, en Puerto Vallarta, Jalisco; Playa Principal, en Puerto Escondido, Oaxaca; así como las playas José Martí y Tumbao II, en el puerto de Veracruz, presentan concentraciones nocivas de bacterias enterococos. ¿QUÉ TIENEN LAS PLAYAS MÁS CONTAMINADAS DE MÉXICO?

El reporte oficial detalló que los muestreos de laboratorio de estos 5 puntos costeros arrojaron valores superiores al umbral máximo de riesgo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fija el límite en 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua.

La situación más crítica se registró en el puerto de Veracruz, donde la playa José Martí reportó un nivel de 978 unidades bacterianas, mientras que el balance en Tumbao II arrojó 202 unidades. ”Cofepris recomienda a los bañistas abstenerse de realizar actividades de nado u otros usos recreativos de contacto directo en las playas señaladas como no aptas. Preservar estos entornos salubres y proteger la salud colectiva es un compromiso compartido”, advirtió la dependencia federal. Ante la emisión de este diagnóstico negativo, la Comisión refirió que las administraciones de las 4 entidades federativas afectadas, en coordinación con los respectivos Comités de Playas Limpias iniciaron la ejecución de planes de contingencia y la colocación de señalizaciones preventivas para mitigar riesgos sanitarios en la población. El panorama general del programa nacional Playas Limpias 2026 determinó que el 98.3 por ciento de los litorales de la República se encuentran en óptimas condiciones, al validar la seguridad de 284 de los 289 sitios evaluados.

El despliegue técnico contempló la recolección de 2 mil 279 muestras de agua marina en 393 puntos de verificación estratégicos dentro de los 17 estados costeros del país. En contraste con los puntos costeros detectados por contaminación, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa celebró que la totalidad de sus 22 destinos de playa son aptos para el disfrute de los turistas durante el próximo periodo vacacional. La base de datos del monitoreo integral fue compartida con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a fin de actualizar las plataformas digitales oficiales de consulta pública previa al arranque de la temporada de descanso.