Ratifican a Esteban Moctezuma como Embajador ante UE, Bélgica y Luxemburgo

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    Ratifican a Esteban Moctezuma como Embajador ante UE, Bélgica y Luxemburgo
    Moctezuma Barragán viene de desempeñarse como embajador de México en Estados Unidos. CUARTOSCURO

Durante la discusión, la bancada del PAN acusó que Morena y aliados usan diplomacia para beneficiar a cercanos

El pleno de la Comisión Permanente del Congreso ratificó este miércoles a Esteban Moctezuma Barragán como Embajador de México ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo.

Con 28 votos a favor, y pese al voto en contra del PAN y el PRI, se confirmó el nombramiento.

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Durante el debate, el diputado panista Marcelo Torres criticó que Morena y sus aliados utilicen a la diplomacia para dar regalos a sus compadres.

“Cada vez que ustedes premian la lealtad ciega por encima de la capacidad, le escupen en la cara a las y los diplomáticos de carrera que han entregado su vida al servicio de la nación. Esto no es un error, es un agravio institucional y un acto de corrupción administrativa. Ya basta, México no está para regalar embajadas”, sostuvo desde tribuna.

El también diputado panista Máximo García reprochó que la estrategia diplomática de México ha privilegiado la narrativa interna sobre la realidad geopolítica.

García lamentó que el nombramiento de Esteban Moctezuma se otorgue en medio de los anuncios estadounidenses de que el T-MEC se tendrá que revisar de manera anual.

“México ha dejado de ser un socio confiable para ser tratado como un riesgo geopolítico”, advirtió.

El senador morenista Manuel Huerta defendió la trayectoria de Moctezuma, quien, dijo, ha sabido negociar, escuchar, explicar y defender a México ante países como Estados Unidos.

Huerta destacó que su encargo no es menor, al asumir un puesto clave para impulsar las relaciones económicas internacionales del País.

“La relación con Europa importa como equilibrio estratégico, no como un gesto simbólico, sino como capacidad real de ampliar márgenes de decisión”, afirmó.

Luego que se reunieron los votos para el nombramiento, Moctezuma rindió protesta ante el pleno.

“Le informo que la Comisión Permanente ha ratificado su nombramiento como Embajador Extraordinario y Plenopotenciario de México en el reino de Bélgica y en la Unión Europea y de forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el gran ducado de Luxemburgo”, le dijo la Presidenta de la Comisión Permanente, la morenista Laura Itzel Castillo.

Moctezuma, arropado por los senadores Alejandro Murat y Geovanna Bañuelos, prometió guardar la Constitución.

El lunes, la Mandataria Claudia Sheinbaum envió a Castillo el nombramiento de Moctezuma para su ratificación.

Moctezuma, quien hace unas semanas fue relevado como Embajador de México en Estados Unidos, tendrá la encomienda de promover el Acuerdo Global Modernizado, que tiene que ser ratificado en cada uno de los congresos de la UE.

El acuerdo abarca el ámbito político y económico, eliminando casi el 100 por ciento de los aranceles.

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