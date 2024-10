¿Regresaron las mascotas de los cereales a México? Conoce las nuevas fórmulas que lo permiten

Desde la entrada en vigor de las modificaciones en la Norma Oficial Mexicana (NOM) 051 en 2020, la imagen de personajes icónicos como el elefante Melvin y el tigre Toño desapareció de las cajas de cereales en México.

Esta medida, que buscaba promover un consumo más informado entre la población, estableció nuevas regulaciones sobre la publicidad dirigida a las infancias, prohibiendo el uso de personajes infantiles en productos que contengan sellos de advertencia por exceso de azúcares o calorías. Sin embargo, tras un período de ausencia, estos personajes han regresado, aunque con ciertas adaptaciones en los productos.

¿POR QUÉ SE MODIFICÓ LA NOM 051?

Las reformas a la NOM 051 fueron implementadas con el objetivo de proteger la salud de la población, en particular de los niños, al hacer más transparentes las etiquetas de los alimentos y bebidas. Esta normativa establece que los productos con sellos de advertencia sobre exceso de azúcares, calorías, grasas saturadas y sodio no pueden incluir personajes infantiles, celebridades, deportistas, o elementos interactivos que puedan atraer la atención de los más pequeños. Los sellos informativos buscan que los consumidores puedan identificar fácilmente los productos que no son saludables.