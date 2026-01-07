Reportan cierre de carretera a Monclova por fuga de ducto de Pemex, en Nuevo León

MONTERREY, NL.- El cierre de la Carretera a Monclova en ambos sentidos se registra la noche de este jueves debido a una fuga de un ducto de hidrocarburo de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Nuevo León.

Protección Civil del estado reportó los hechos registrados a las 20:45 horas en Anillo Periférico y Carretera a Monclova en General Escobedo.

“En el lugar se confirma fuga en ducto de hidrocarburos. Personal de Pemex ya se encuentra en el lugar, se activa el protocolo de cierre de autopista en ambos sentidos, se encuentra personal de PC municipal, Bomberos Nuevo León, Búsqueda y Rescate, Pemex, Fuerza Civil y Sedena”, detalló la dependencia estatal.

En la zona se está buscando la manera de bloquear la válvula y se mantiene el cierre al tiempo que se realiza el operativo de control de fuga.